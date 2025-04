Seniori žijúci mimo Únie musia doručiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o žití, inak nedostanú dôchodok

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ktorí žijú mimo krajín Európskej únie, musia do 15. apríla doručiť tzv. potvrdenie o žití. Toto potvrdenie je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom dôchodky sú zasielané spätne v trojmesačných lehotách. Dôchodcovia musia tlačivo doručovať štyrikrát do roka.

Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené, vlastnoručne podpísané a úradne overené, napríklad notárom. Podpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním. Sociálna poisťovňa zasiela tlačivá klientom v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku.

Odporúča použiť práve toto tlačivo s čiarovým kódom, a to pre efektívnejšie spracovanie. Ak klient nemá k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môže si ho stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne a zaslať poštou alebo elektronicky.

Lehoty na doručenie Potvrdenia o žití sú do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára. Dôchodcovia žijúci v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska zasielajú tlačivo raz ročne do 31. januára, s výnimkou dôchodcov v Českej republike, kde sa údaje vymieňajú elektronicky. Dodržanie týchto lehôt je dôležité pre plynulé vyplácanie dôchodkov a predchádzanie komplikáciám.