Sme aktuálne svedkami pádu amerického dolára ako svetovej rezervnej meny? (video)

Sme aktuálne svedkami pádu amerického doláru ako svetovej rezervnej meny? Jednoduchá odpoveď by bola, že nie. A tým by sme mohli túto tému aj ukončiť, ale prečo ju vlastne otvárame?

Čínsky jüan nahradil americký dolár ako najpoužívanejšiu menu v Rusku. Čína a Brazília sa dohodli na tom, že budú svoje záväzky vysporiadavať vo svojich vlastných menách a nebudú používať americkú menu.

Saudská Arábia a Čína oznámili spoločné investície do energetického priemyslu. Francúzsko a Čína sa dohodli na spoločných obchodoch s kvapalneným plynom a tieto obchody by sa mali vyrovnávať v čínskych jüanoch.

Dve základné požiadavky

Krajiny BRIX čiže Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika plánujú vytvoriť spoločnú menu, ktorá by ich chránila od závislosti na americkom doláre. Saudská Arábia zvažuje, že bude sa svoju ropu prijímať aj čínske jüany a nie iba americké doláre.

A takýchto článkov by ste na internete našli ešte oveľa viac a je preto na mieste sa pýtať, či naozaj sledujeme tzv. dedolárizáciu sveta?

V prvom rade, aby nejaká mena vôbec mohla rozmýšľať nad tým, že by sa stala svetovou rezervnou menou, musí spĺňať dve základné požiadavky. Musí sa s ňou vyrovnávať väčšina svetového obchodu a centrálne banky musia v tejto mene držať väčšinu svojich rezerv. V tomto je americký dolár stále neohrozený a ostatné meny sa zatiaľ absolútne nechytajú.

Ďalšia vec je, že dolár je stále relatívne stabilný. Áno, môžeme mu vyčítať nejakú volatilitu a to, že sa stále tlačia nové a nové doláre, ale keď sa pozrieme na jeho asi najväčšieho konkurenta, a to je čínsky jüan, vidíme, že ten je ešte oveľa viac volatilný a dokonca ho čínska vláda tlačí ešte vo väčšom množstve ako Američania svoj dolár.

Dlhopisový trh

Ak sa bavíme o Číne, vieme, že je tam totalitná vláda, kde sú pri moci komunisti a vieme, že komunisti majú veľmi vlažný vzťah k súkromnému vlastníctvu. Asi nikto by nechcel mať svoje rezervy v čínskom jüane, pretože sa nedá spoľahnúť na to, či sa peniaze z hodiny na hodinu neznehodnotia nejakou komunistickou reformou.

Ďalšou alternatívou k americkému doláru na poste svetovej rezervnej meny by mal byť spoločný projekt krajín BRIX, čo je myšlienka ešte viac pritiahnutá za vlasy, pretože týchto päť krajín v podstate nemá nič spoločné, nemajú spoločnú vládu ani ich nezlučujú žiadne medzinárodné inštitúcie.

A keď si ich rozmeníme na drobné, zistíme, že najsilnejšou krajinou v tomto zoskupení je Čína, kde narážame na problémy, ktoré sme si už povedali.

Ďalšia vec je, že mena ktorá by chcela byť svetovou rezervnou menou, by musela mať aj silný sekundárny, teda dlhopisový trh. Tu sa opäť dostávame k tomu, že USA sú v tomto smere jednoducho absolútna jednotka. Ruku na srdce, kúpili by sme si radšej americké štátne dlhopisy alebo čínske resp. indické? Tá odpoveď by bola asi jasná.

Otázka totiž nestojí tak, či je americký dolár dokonalá rezervná mena, ale či je aktuálne nejaká lepšia a vhodnejšia mena. Tu musíme skonštatovať, že nie je.

