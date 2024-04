Slovensko si požičalo ďalšie financie, štát dopredal dlhopisy len za takmer osem miliónov eur

Slovensko si požičalo ešte ďalšie finančné prostriedky. Ako ďalej informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), v utorkovom pokračovaní tohtotýždňových aukcií štátnych bondov v nekonkurenčnej časti štát dopredal dlhopisy len za 7,8 mil. eur.

K dispozícii pritom bola suma 132,3 mil. eur. V pondelkovej aukcii v rámci konkurenčnej časti si Slovensko požičalo na finančnom trhu 681,5 mil. eur. Dopyt pritom dosiahol 1,62 mld. eur. Celkovo tak tohtotýždňové aukcie dosiahli sumu 689,3 mil. eur.

Vývoj ovplyvňovala aj kríza na Blízkom východe

Najvyššiu sumu v pondelkových aukciách štát získal predajom dlhopisov splatných v marci 2034, a to 203 mil. eur. Druhý najvyšší predaj zaknihovali dlhopisy splatné vo februári 2026 v sume 202,5 mil. eur. So sumou 138 mil. eur nasledovali dlhopisy splatné vo februári 2028. Ďalej to boli ešte dlhopisy splatné v októbri 2047 s predajom taktiež v objeme 138 mil. eur. Priemerný ročný akceptovaný výnos sa v závislosti od druhu emisie pohyboval od 3,12 % do 3,96 %.

„Vývoj na slovenských dlhopisoch v ostatných dňoch kopíroval širší globálny vývoj, kde v minulom týždni dominovalo riziko plynúce z krízy na Blízkom východe,“ komentuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. V dátach podľa jeho slov nevidno zásadnú reakciu na uplynulé slovenské prezidentské voľby. Platí, že investorov najmä zaujímajú ohlásené konsolidačné opatrenia, ktoré by sme mali spoznať v najbližších týždňoch.

„Vidíme, že naliehavosť situácie si uvedomuje aj vláda, preto sme hneď po voľbách mohli zaznamenať upresnenie plánov konsolidácie, pričom sa okrem zvyšovania daní spomína aj šetrenie v štátnej správe,“ hovorí analytik.

Slabá úroveň konsolidácie

Poctivá konsolidácia by mohla podľa neho požadované rizikové prirážky na našich dlhopisoch v druhej polovici roka znižovať. Naopak, rastúce geopolitické riziko by mohlo spred voči nemeckým dlhopisom značne rozšíriť. Finančné trhy už niekoľko mesiacov požadujú na slovenských dlhopisoch vyšší výnos. Dôvody sú známe.

„Máme slabú úroveň konsolidácie verejných financií, čo kazí aj ich dlhodobú udržateľnosť. Je tu aj možnosť, že prídeme o eurofondy, čo súvisí s ohrozenou vládou práva a stále neschválenými výdavkovými limitmi. Prípadne pozastavenie čerpania eurofondov by znížilo ekonomický rast a prosperitu Slovenska,“ dodal Kočiš.