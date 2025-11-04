Slovensko padá v rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti, Kmec hovorí o „pasci stredného príjmu“

Slovensko si stanovilo ambiciózny cieľ, do roku 2030 chce investovať do vedy, výskumu a inovácií až 2 % hrubého domáceho produktu. V súčasnosti však do tejto oblasti smeruje len približne 1,04 %, pričom verejné zdroje sa na tejto sume podieľajú 0,8 % a súkromný sektor len 0,5 až 0,6 %.
Ako upozornil podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD), práve súkromný sektor musí výrazne pridať a musí navýšiť svoju alokáciu o 100 %, ak sa majú naplniť ciele. Podľa Kmeca je nevyhnutné, aby sa Slovensko zbavilo závislosti od lacnej pracovnej sily a presunulo ťažisko hospodárstva na kvalifikovanejšiu prácu a inovatívne investície.
Výsledky rebríčka sú jasný signál
„Slovensko sa nachádza v tzv. pasci stredného príjmu. Jediná cesta je transformovať našu ekonomiku z modelu lacnej pracovnej sily a kvantity zahraničných investícií na vyššiu kvalifikovanú pracovnú silu a kvalitnejšie zahraničné investície,“ zdôraznil Kmec.
Index digitálnej konkurencieschopnosti švajčiarskeho Inštitútu pre rozvoj manažmentu (IMD), o ktorom informoval Inštitút slobody a podnikania (ISP), len potvrdil, že Slovensko má v tejto oblasti čo doháňať. Krajina sa totiž prepadla o päť priečok na 57. miesto zo 69 hodnotených štátov.
Pred ňou sa umiestnili všetky ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky. Najlepšie výsledky dosiahli Švajčiarsko, USA a Singapur. Kmec upozorňuje, že výsledky rebríčka sú jasným signálom, že Slovensko potrebuje dôraznejšie zamerať svoje reformy na digitalizáciu a modernizáciu ekonomiky.
Atraktivita pre investorov
„Index digitálnej konkurencieschopnosti nám veľmi výstižne ukazuje, kde Slovensko musí zabrať, pretože toto je cesta transformácie slovenskej ekonomiky,“ povedal.
Podľa neho Slovensko roky stavalo na atraktivite pre investorov, ktorí sem presúvali výrobu z nákladnejších trhov vďaka lacnej pracovnej sile a priaznivým podmienkam. Tento model však podľa Kmeca už doslúžil.
„Doteraz sme žili viac-menej z kvantity zahraničných investícií, ktoré boli postavené na nízkej cene a dostupnosti pracovnej sily. Tento model sa však vyčerpal,“ uviedol. Vláda chce preto podporiť inovácie aj prostredníctvom plánu obnovy, z ktorého Slovensko získalo 6,4 miliardy eur.
Až 20 % z tejto sumy je vyčlenených na digitalizáciu. „Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby motivovalo nielen verejný, ale aj súkromný sektor, aby začal viac inovovať prostredníctvom digitálnej transformácie,“ doplnil Kmec.