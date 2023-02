Slovenskí a českí milionári svoje stratégie nemenia. Ako sa môže bežná populácia inšpirovať?

Slovenskí a českí milionári napriek turbulenciám na trhoch veria z dlhodobého hľadiska najmä akciovým investíciám. Pohybov na trhu sa neboja a využívajú ich vo svoj prospech. Ukázal to prieskumu J&T Banky z konca minulého roka.

Akcie sa vrátia k rastu

„Tretí rok po sebe dominujú investície do akcií zahraničných firiem,“ povedala na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Svoje stratégie milionári nemenia a zostávajú vo svojich investíciách. Podľa vyjadrení dolárových milionárov skôr či neskôr sa akcie vrátia opäť k rastu. Pokles na trhoch ich neznervóznil.

Prieskum ďalej ukázal, že medziročne sa prepadol záujem v rámci realít, a to o polovicu. No stále v ňom vidia potenciál. Reality začali podľa Macalákovej vnímať ako uchovávateľa hodnoty.

Ide len o nafúknutú bublinu

Pri otázke, kde očakávajú pokles výnosu investícií, zhodne odpovedali, že sú to kryptomeny. Podľa milionárov ide len o nafúknutú bublinu a neodrážajú reálnu cenu. Vyjadrilo sa tak cez 90 % respondentov.

Súčasnú ekonomickú situáciu v spojitosti s investíciami považujú milionári za najhoršiu od začiatku merania prieskumu. No vnímajú ju o čosi pozitívnejšie než bežná populácia. Milionári si taktiež zväčša myslia, že Európska centrálna banka mala pre ekonomický a inflačný vývoj úrokové sadzby zvyšovať skôr a rýchlejšie.

Mali by začať investovať

Ako pokračoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis, bežná populácia by sa mohla inšpirovať.

„Mali by začať investovať,“ skonštatoval analytik. Podľa neho bežní Slováci držia majetok na bežných účtoch a po zohľadnení inflácie je ich výnos záporný. Nevedia tak poraziť infláciu.

Pri porovnaní so svetom, svetoví dolároví milionári podľa Pánisa „schudobneli“ mierne viac ako našinci, a to pre väčšiu expozíciu voči rizikovým aktívam. Majú podľa analytika nižší podiel akcií a väčší podiel dlhopisov. No svetoví milionári sú viac optimistickí v rámci budúceho vývoja svojho bohatstva ako slovenskí milionári.