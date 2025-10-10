Slovenská sporiteľňa pozastaví služby. George aj platby budú na pár hodín mimo prevádzky

Najväčšia banka na Slovensku pripravuje rozsiahlu technologickú údržbu svojich systémov. Z piatka 10. októbra na sobotu 11. októbra 2025 budú viaceré služby Slovenskej sporiteľne dočasne nedostupné, vrátane internetbankingu George, mobilnej aplikácie či platieb kartou.
Cieľom plánovanej odstávky je podľa banky zvýšiť rýchlosť a bezpečnosť služieb, aby klienti mohli v budúcnosti využívať bankovníctvo ešte pohodlnejšie.
Krátke prerušenie kariet a výberov z bankomatov
Najviditeľnejšie obmedzenie čaká používateľov debetných kariet. Od polnoci do 1:30 v sobotu nebude možné používať debetné karty ani výbery z bankomatov či mobilné platby cez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay či SwatchPAY!. Banka preto odporúča, aby sa klienti vopred pripravili.
„Odporúčame vybrať si pre istotu aspoň dostatočnú hotovosť vopred, aby ste sa nedostali do nepríjemnej situácie,“ uviedla Slovenská sporiteľňa vo svojom oznámení. Po skončení údržby bude možné prebytočnú hotovosť vložiť späť na účet bez poplatku prostredníctvom vkladomatu.
George aj Business24 dočasne mimo prevádzky
V rovnakom čase to bude aj odstávka digitálnych kanálov. Internetbanking George, mobilná aplikácia George, Databanking, Business24 a Sporopay nebudú fungovať od polnoci do štvrtej hodiny rannej. Klienti tak nebudú môcť zadávať platby, podpisovať transakcie cez mToken ani zakladať nové produkty cez web či eBanku v Georgeovi.
Zasiahnuté budú aj SMS a e-mailové notifikácie o pohyboch na účte, ktoré budú obnovené až v ranných hodinách. Elektronické výpisy za 10. október budú doručené s oneskorením.
Prečo to banky robia
Podobné odstávky nie sú na Slovensku výnimkou. Banky ich plánujú pravidelne. Spravidla počas víkendových nocí, keď je počet transakcií najnižší. Cieľom je zabezpečiť hladké fungovanie a zvýšiť odolnosť systémov voči kybernetickým hrozbám.
Banky často počas týchto nočných údržieb nasadzujú aj nové funkcie. Od vylepšených algoritmov detekcie podvodov až po optimalizáciu rýchlosti platieb.
Slovenská sporiteľňa zdôrazňuje, že cieľom nie je len údržba, ale vylepšenie používateľského komfortu. Banka investuje do digitalizácie dlhodobo. Jej internetbanking George dnes používa viac ako milión klientov.
„Odstávku potrebujeme na vyladenie našich služieb, aby boli ešte rýchlejšie a bezpečnejšie,“ uvádza Slovenská sporiteľňa.