Slovenská sporiteľňa a Tatra banka lákajú svojimi úrokmi, mladí získajú bývanie lacnejšie

Hypotekárny trh ožíva a banky prichádzajú s jesennými ponukami, ktoré majú prilákať mladých Slovákov k vlastnému bývaniu. Z trojice najväčších bánk sa Slovenská sporiteľňa aj Tatra banka rozhodli znížiť úrokové sadzby až na 3,19 % ročne. A pridávajú ďalšie benefity. Od daňového bonusu až po odpustenie poplatkov.
V Sporke aj online
Slovenská sporiteľňa predstavila zvýhodnenú hypotéku pre mladých do 35 rokov s úrokovou sadzbou už od 3,19 % ročne pri trojročnej fixácii. Klienti si o úver môžu požiadať priamo cez internetového Georgea a do pobočky prídu len podpísať zmluvu. Banka sľubuje rýchle posúdenie žiadosti, možnosť bezplatných mimoriadnych splátok aj zmenu termínu splátky online.
Je potrebné však splniť tieto podmienky: mať aspoň jedného žiadateľa vo veku 18 až 35 rokov, zvoliť si trojročnú fixáciu, uzatvoriť poistenie k úveru a neprekročiť 80 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie. Ponuka platí do konca roka 2025.
Dôležitou súčasťou ponuky je aj daňový bonus na zaplatené úroky až do 1 200 eur ročne počas prvých piatich rokov. Bonus si môžu uplatniť všetci žiadatelia vo veku 18 – 35 rokov, ktorí spĺňajú zákonom stanovený príjmový limit. Potvrdenie o zaplatených úrokoch banka zasiela automaticky. Klient ho nájde priamo v aplikácii George alebo dostane poštou.
Tatra banka nezaostáva
Podobne výhodné podmienky ponúka aj Tatra banka, ktorá láka klientov na mimoriadnu akciu platnú do 15. decembra 2025. Každý, kto do tohto termínu požiada o hypotéku, získa zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,5 % ročne bez ohľadu na zvolenú fixáciu. K tomu banka ponúka 100 % zľavu z poplatku za úver a dokonca preplatenie všetkých nákladov na predčasné splatenie, ak klient refinancuje hypotéku z inej banky.
Ďalšou cestou k výhodnejšiemu úroku je vernostný program, ktorý môže priniesť dodatočnú zľavu až do 0,2 %. Stačí mať účet s pravidelným príjmom aspoň 500 eur mesačne alebo aktívne používať kartu.
Kombináciou všetkých zliav sa tak klienti môžu dostať k hypotéke s úrokom od 3,19 % ročne pri trojročnej fixácii. Teda k rovnakej sadzbe, akú ponúka aj najväčšia slovenská banka.
Rovnako ako v prípade Slovenskej sporiteľne, aj tu môžu mladí žiadatelia využiť daňový bonus na zaplatené úroky až do výšky 1 200 eur ročne počas piatich rokov.
Lákanie a boj
Výhodné úrokové sadzby a digitálne služby majú mladých motivovať k tomu, aby sa nebáli urobiť krok k vlastnému bývaniu. Hypotekárny trh sa totiž po období stagnácie pomaly prebúdza a banky sa predbiehajú v ponukách, ktoré majú prilákať najmä novú generáciu klientov.