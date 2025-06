Ruský ropný fond môže už v budúcom roku zostať prázdny

Ruský Národný fond bohatstva, v ktorom vláda ukladá príjmy z exportu ropy, by mohol už v budúcom roku byť úplne prázdny, ak ropa bude naďalej lacná a rubeľ zostane silný. Napísal to ruský portál The Moscow Times, z ktorého článku cituje web Ukrajinská pravda.

Na začiatku júna bola hodnota tohto fondu 2,8 bilióna rubľov, čiže približne 31 miliárd dolárov, čo je najnižšia úroveň od roku 2019. Podľa portálu The Moscow Times to uviedli ekonómovia Ruskej prezidentskej akadémie národného hospodárstva a verejnej správy a Gajdarovho inštitútu.

V máji tohto roku ruské ministerstvo financií z ropného fondu použilo ďalších 400 miliónov dolárov na pokrytie rozpočtového deficitu a 5,9 miliardy dolárov na financovanie štátnych projektov. Ruský Národný fond bohatstva zriadili v roku 2008 s cieľom pokrývať rozpočtové deficity počas kríz.