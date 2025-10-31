Rozpočtová rada zvyšuje odhad deficitu, energodotácie tlačia Slovensko do červených čísel

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok. Nárast nominálneho schodku oproti septembrovej prognóze je podľa vyjadrení rady spôsobený najmä vyššími predpokladanými výdavkami na energodotácie. Podľa RRZ deficit dosiahne 5,1 % HDP, resp. 6,9 mld. eur. Septembrový semafor hovoril o odhade 5 % HDP.
Stredné riziko
Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa dosahuje 0,4 % HDP, resp. 469 mil. eur. To znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Navýšenie odchýlky od cieľov, ktoré vláda stanovuje v % HDP, je okrem mierne vyššieho nominálneho deficitu spôsobená najmä znížením nominálneho HDP v rámci revízie údajov za predchádzajúce roky zo strany Štatistického úradu.
Rozpočtová rada upozorňuje na nevyváženosť konsolidačných balíčkov, ekonomiku dusia najmä dane a odvody
V porovnaní s odhadom vlády zverejneným v schválenom rozpočte na roky 2026 až 2028 je úroveň deficitu prognózovaná RRZ vyššia o 0,1 % HDP. Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade rady voči rozpočtu naďalej predstavuje výpadok výnosu z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z DPH a dane z príjmov právnických osôb.
Rozpočtový cieľ
V rámci rozpočtového semaforu rozpočtová rada takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v schválenom rozpočte.
Analytik varuje pred „konsolidačnou únavou“, Slovensko môže na rezignáciu škaredo doplatiť
Podľa RRZ dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod tento limit v roku 2025 sumu 60,7 mld. eur, čo znamená, že limit výdavkov schválený parlamentom by nemal byť prekročený. Riziko nesplnenia rozpočtových cieľov tak v prevažnej miere vyplýva z výpadku na príjmovej strane rozpočtu.