Rast dolára voči jenu vyvoláva špekulácie. Ako to ovplyvní menovú politiku?

Dolár v úvode stredajšieho obchodovania oslabil oproti jenu a posilnil oproti euru. Nedávny rast kurzu dolára voči jenu však vyvoláva špekulácie o tom, ako by to mohlo ovplyvniť tvorcov menovej politiky a tiež, čo by to mohlo znamenať pre ekonomiku v čase, keď sa po rokoch deflácie zvýšili inflačné tlaky.

Oproti japonskému jenu dolár klesol na 143,91 JPY/USD z utorkovej hodnoty 144,02 JPY/USD. Spoločná európska mena si však voči doláru pohoršila, a to na 1,0948 USD/EUR z úrovne 1,0959 USD/EUR.