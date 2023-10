Prudký rast úrokových sadzieb podľa analytika svoj potenciál nateraz naplnil

Budúci týždeň sa Európska centrálna banka (ECB) po prvý raz od júna minulého roka chystá pozastaviť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb.

Inflácia a ekonomický rast eurozóny

Počas desiatich posledných zvýšení kľúčové sadzby dosiahli najvyššie úrovne v histórii menovej únie a najsledovanejšia depozitná sadzba pokorila štvorpercentnú hranicu.

Ako pokračoval analytik 365.bank Tomáš Boháček, od septembrového rozhodnutia sú údaje o inflácii a ekonomickom raste eurozóny vo všeobecnosti v súlade s očakávaniami. Vzhľadom na jasné usmernenia ECB by na nadchádzajúcom zasadnutí nemali podľa neho nastať žiadne významné zmeny.

Trhy stanovujú ceny základných sadzieb ECB počas nasledujúcich šiestich mesiacov takmer nezmenené, kým od druhého štvrťroka budúceho roka započítavajú pozvoľný a postupný začiatok ich znižovania.

„V horizonte jedného roka sa od apríla 2024 očakáva zníženie sadzieb o 90 bázických bodov. Rýchle tempo poklesu však zo súčasného pohľadu nie je určite základným scenárom,“ myslí si Boháček.

Existujú určité riziká

Aj keď sa stále podľa neho nedá úplne vylúčiť možnosť prekvapivého rastu októbrovej alebo novembrovej inflácie, očakáva skôr uplatňovanie „vyčkávacieho módu“ ECB, ako rýchlej reakcie v podobe ďalších a pravidelných zvyšovaní.

Určitý priestor pre jednorazové podporné kroky pri znižovaní inflačných očakávaní však podľa analytika stále existuje, zvlášť ak sa bude hospodárstvo eurozóny naďalej ochladzovať tempom, ktoré je pre ECB ešte stále komfortné.

„Samozrejme, aj tu existujú určité riziká. Ak by ekonomický rast prudšie klesol, alebo by sa finančné podmienky náhle sprísnili, môže byť znižovanie sadzieb rýchlejšie. Na druhej strane, ak by bol dôvodom útlmu ekonomického rastu vyšší rast cien energií počas nadchádzajúcej zimnej sezóny, ECB by čelila nepríjemnej výzve,“ poznamenal analytik.

Priemerná úroková sadzba na nových úveroch na bývanie dosiahla podľa posledných údajov Národnej banky Slovenska 4,3 %, čo je však podľa analytika stále približne 0,4 percentuálneho bodu pod priemerom eurozóny.

Priestor pre pokles ako rast

„V nadchádzajúcom období, do začiatku možného cyklu znižovania sadzieb na jar budúceho roka, stále očakávame ďalší rast k úrovniam blízkym 5 %. Tým by dosiahol ich rast voči najnižšej zaznamenanej úrovni na začiatku roku 2021 niečo vyše štyroch bodov,“ povedal Boháček.

Aj keď je zo súčasného pohľadu takmer isté, že úrokové sadzby už majú väčší priestor pre pokles ako pre rast, nebudú ich úrovne spred dvoch rokov podľa analytika tak skoro opäť viditeľné.

„Situácia, ktorá umožňovala dlžníkom získať zdroje pod 1 % nebola dlhodobo udržateľná a vzhľadom na priemernú historickú dĺžku ekonomického cyklu by zopakovanie takýchto úrovní bolo skôr náhodou než vývojovým scenárom,“ uzavrel analytik.