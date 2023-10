Pri uzatváraní životného poistenia si treba dávať pozor na správnosť údajov v zdravotnom dotazníku. Čo ak nevedome niečo zatajím?

Rozhodnutie o podpísaní zmluvy o životnom poistení by malo byť dobre premyslené, pretože ide o dlhodobý záväzok a financie môžu byť významne ovplyvnené vašou voľbou. Pred podpisom zmluvy o životnom poistení by ste mali dôkladne zvážiť svoje potreby a finančnú situáciu. Zvážte, čo by sa stalo s vašou rodinou alebo blízkymi, keby ste zomreli, a akým spôsobom by poistenie mohlo pomôcť.

Nič vás nezaväzuje k podpisu zmluvy na prvom stretnutí s poisťovníckym agentom. Dajte si čas na premyslenie, aby ste sa uistili, že ste správne pochopili všetky podmienky a že ste spokojný s vašou voľbou.

„Je potrebné nielen zo strany finančného sprostredkovateľa, ale aj zo strany klienta mať dostatočný časový priestor „na vyskladanie“ toho správneho životného poistenia. Alfou a omegou je mať správne nastavené tie najdôležitejšie poistné riziká, akými sú najmä invalidita, diagnostikovanie závažného ochorenia, trvalý následok úrazu, či nebodaj úmrtie,“ uvádza špecialistka na životné poistenie v spoločnosti Centrum poistenia Jana Valkučáková.

Dostatok času

Klient musí zo strany finančného sprostredkovateľa dostať čas. Čas na zamyslenie sa, čo skutočne bude potrebovať a následne aj na finálne rozhodnutie sa pre ten ktorý návrh životného poistenia. Za konečnú podobu zmluvy životného poistenia si totiž zodpovedá sám klient, čo potvrdí svojím podpisom.

„Nie je dôležité, či ten čas na strane klienta bude týždeň, dva alebo mesiac, dôležité je, aby klient nemal pocit, že zmluvu k životnému poisteniu podpisuje pod tlakom,“ hovorí Valkučáková.

Výsledná podoba zmluvy životného poistenia musí byť nastavená dobre pre klienta a v prospech klienta. Nesprávne nastavenie životného poistenia totiž môže ohroziť nielen samotného klienta, ale aj jeho blízkych.

Čo všetko si treba prejsť?

Ako radí NN Životná poisťovňa, súčasťou prvého stretnutia s finančným agentom by mala byť analýza potrieb klienta. Hoci nie je zákonom stanovená, jej presná forma musí byť spracovaná písomne alebo inou formou, vždy však na trvanlivom médiu. Analýza by mala obsahovať informácie o príjme potenciálneho klienta, výške finančnej rezervy, úverových záväzkoch, či potenciálnych dávok zo Sociálnej poisťovne.

Pri skutočne úprimnom záujme vyriešiť požiadavku klienta k jeho spokojnosti, by mal byť finančný sprostredkovateľ pre klienta podľa Valkučákovej akýmsi sprievodcom nielen pri produktoch životného poistenia, ale pri akomkoľvek inom finančnom produkte. Zodpovedať otázky klienta, vysvetliť „prečo to dané riešenie áno a iné nie“ svedčí o odbornosti a profesionalite sprostredkovateľa. Seriózny sprostredkovateľ by mal vysvetliť aj poistné podmienky poistných rizík, ktoré si klient vybral a objasniť výluky z poistenia.

Optimálna suma poistenia

A aká by mala byť optimálna suma, na ktorú by sa mal klient poistiť? Odpoveďou na túto otázku podľa Valkučákovej je, že dané poistné riziko by malo byť nastavené na sumu, ktorá dokáže klientovi vykryť najmä nevyhnutné výdavky – výdavky na chod domácnosti, výchovu detí, či úverové záväzky – v prípade výpadku príjmu, napríklad v dôsledku vážnej choroby alebo úrazu.

„Podobne, ako pri výbere poistných rizík, aj pri nastavovaní výšky poistných súm je potrebné zohľadniť individualitu klienta – jeho životný štandard, finančný majetok, existujúce úverové produkty. Iný pohľad je na klienta, ktorý je sám a jeho jediným záväzkom je hypotéka a iný na klienta, ktorý je živiteľom rodiny a bez úverových splátok,“ povedala Valkučáková.

Napríklad, ak ide o živiteľa rodiny, odporúčaná poistná suma pri úrazoch s trvalými následkami by mala byť podľa NN Životnej poisťovne stanovená minimálne do výšky ročného príjmu. Pripoistenie pre prípad smrti u živiteľa rodiny by malo kryť aspoň trojnásobok jeho ročného príjmu, aby rodina nemusela okrem bremena straty milovaného človeka niesť aj to finančné. Situácia sa mení, ak ste slobodný, bez partnera a finančných záväzkov – vtedy výška poistnej sumy nemusí byť až taká vysoká.

Pozor na zdravotný dotazník

Do zdravotného dotazníka vždy uvádzajte pravdivé a presné informácie o vašom zdravotnom stave. Ak aj náhodou uvediete nevedome nesprávne informácie, poisťovňa je striktná. Problém môže nastať pri poistnej udalosti. Poisťovňa si môže vyžiadať zdravotnú dokumentáciu, z ktorej zistí informácie o zdravotnom stave klienta.

„Poisťovňa nerozlišuje, či pri vyplňovaní zdravotného dotazníka, išlo zo strany klienta o úmysel alebo nepozornosť, či zábudlivosť. Ak poisťovňa zistí, že klient niečo zatajil, či prikrášlil, môže poistné plnenie odmietnuť vyplatiť alebo zrušiť aj samotnú poistnú zmluvu. V závažnejších prípadoch to môže klasifikovať ako poistný podvod,“ upozorňuje Valkučáková.

Aj pri tejto otázke podľa nej platí, že dôležitú úlohu zohráva finančný sprostredkovateľ. Už počas úvodných konzultácií by sa mal s klientom veľmi citlivo a úprimne porozprávať o možných existujúcich diagnózach, či úrazoch a chorobách, ktoré klient v minulosti prekonal, aby sa predišlo nastaveniu tých poistných rizík, pri ktorých by poisťovňa v budúcnosti nepristúpila k plneniu a v neposlednom rade, aby klient neplatil za tie poistné riziká, ktoré pre neho už nemajú praktický význam.

Treba byť pozorný a rozvážny

Celkovo platí, že je dôležité podpísať zmluvu o životnom poistení až po dôkladnom zvážení vašich potrieb, porovnaní rôznych ponúk a konzultácii s odborníkom na finančné poradenstvo. Zabezpečí to, že vaše poistenie bude vhodné pre vašu konkrétnu situáciu a budete spokojný s vašou voľbou.

Ak úvodnému procesu pred podpisom zmluvy nebudete venovať dosť pozornosti, pokojne sa môže stať, že vás nesprávne rozhodnutie pripraví o peniaze.