Každý štvrtý Slovák si požičiava od svojej rodiny, prieskum odhalil aj riziká takýchto pôžičiek

Hoci väčšina Slovákov siaha po pôžičke predovšetkým v bankách a nebankových spoločnostiach, významná časť populácie stále rieši finančné rezervy aj v rodinnom kruhu. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre Home Credit sa každý štvrtý dospelý Slovák obrátil so žiadosťou o pôžičku nad 500 eur na príbuzných alebo známych.
Najčastejšie išlo o sumy do tisíc eur, no každý desiaty si takto požičal 5 až 10-tisíc eur. Dve tretiny dlžníkov vracali presne to, čo si požičali, ďalšia štvrtina pridala malý dar alebo službu. Päť percent opýtaných však priznalo, že známej osobe vrátili menej, než si požičali.
Rodinná pôžička nie je vždy jednoduchšia
Prieskum ukazuje, že hoci je rodinná pôžička často vnímaná ako jednoduchšia, jej praktické fungovanie býva zložitejšie, než sa môže na prvý pohľad zdať. Vlastnú skúsenosť s pôžičkou nad 500 eur má väčšina dospelej populácie, pričom 53 percent ju riešilo prostredníctvom finančných inštitúcií a štvrtina cez najbližších.
Rodinné pôžičky podľa analytika Home Creditu Jaroslava Ondrušeka najčastejšie využívajú ľudia s mesačným príjmom do 1 500 eur, obyvatelia menších obcí a respondenti z Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. „Pôžičky od rodiny, priateľov či známych sa vo väčšej miere týkajú domácností s nižším príjmom a ľudí zo slabšie ekonomicky rozvinutých regiónov,“ skonštatoval Ondrušek.
Riziká a možné konflikty vo vzťahoch
Najčastejšími veriteľmi sú podľa zistení rodičia, a to v polovici prípadov. Za nimi nasledujú súrodenci, priatelia a partneri, pričom väčšina pôžičiek sa pohybuje do sumy 1 000 eur. No objavujú sa aj extrémy, keď štyria zo sto opýtaných si takto požičali viac ako 20-tisíc eur. Pre mnohých je lákadlom najmä nulový alebo minimálny úrok, menej formálne podmienky a flexibilnejšie splácanie. Až polovica respondentov označila práve dôveru a rodinnú solidaritu za dôvod, prečo volí financovanie mimo banky.
Nevýhody sú však rovnako výrazné. Až 54 percent respondentov uviedlo, že rodinná pôžička je sprevádzaná zlým alebo nepríjemným pocitom, pričom takmer rovnaký podiel sa obáva narušenia vzťahov. Ľudia zároveň vnímajú absenciu formálnych záruk či jasných pravidiel ako riziko, ktoré môže vyústiť do konfliktov.
Ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský pripomína, že aj pôžička medzi známymi si vyžaduje jasné nastavenie. „V hre je dôvera blízkych ľudí. Preto si aj kamarátsku pôžičku treba dobre premyslieť a mať jasný plán, ako a z čoho budete peniaze splácať,“ upozornil ombudsman.