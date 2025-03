Pozor, Slovenská sporiteľňa a mBank budú mať cez víkend odstávku. Na čo sa treba pripraviť?

Slovenská sporiteľňa a mBank plánujú cez víkend odstávku svojich služieb. V bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou.

Banky sa ospravedlňujú za dočasné obmedzenia a žiadajú klientov o trpezlivosť a pochopenie. Klienti sú zároveň vyzvaní, aby sa pripravili na obmedzenia a plánovali svoje finančné operácie s ohľadom na uvedený časový rámec.

Slovenská sporiteľňa

Odstávka v Slovenskej sporiteľni sa uskutoční v sobotu 22. marca 2025. Tento krok je súčasťou vylepšovania jej služieb, s cieľom zabezpečiť ešte lepší a pohodlnejší zážitok pre používateľov.

V čase od 4:00 do 21:30 nebudú dostupné bankomaty a vkladové bankomaty Slovenskej sporiteľne, čo znamená, že nebude možné vyberať peniaze mobilom ani vkladať peniaze cez vkladomaty.

Služba Sporopay bude nedostupná od 4:00 do 10:00. Rovnako v tomto čase nebudú fungovať aj Internetbanking George, mobilná aplikácia George, Databanking, Business24, Business24 mobilná aplikácia, MultiCash, SMS služby a API rozhranie pre tretie strany. Od 10:00 do 23:00 budú tieto služby obmedzené.

Zadané platby do iných bánk a zahraničné platby budú zobrazené ako spracovávané a budú zúčtované automaticky po ukončení obmedzení. Splatenie kreditnej karty bude viditeľné iba na účte, z ktorého sa platba realizovala. Nebudú zobrazené aktuálne zostatky na účtoch a nebude možné nastavenie trvalých príkazov a inkás, nastavenie notifikácií, zriaďovanie a zmena produktov a služieb cez eBanku.

mToken – podpisovanie a Partner Portal budú nedostupné od 4:00 do 10:00, pričom Partner Portal bude nedostupný až do 21:30. Zriadenie a zmena produktov a služieb cez www.slsp.sk a cez eBanku v Georgeovi budú nedostupné od 4:00 do 23:00.

Push, SMS a e-mailové notifikácie o obratoch, platbách kreditnými a debetnými kartami budú nedostupné od 4:00 do 10:00. Elektronické výpisy za 21. marec 2025 budú doručené s oneskorením.

mBank

mBank plánuje v noci z 23. marca na 24. marec, a to od 0:30 do 7:00 hod.,rozsiahly upgrade svojich bankových systémov. Tento zásah, ktorý je nevyhnutný pre pokračujúce zlepšovanie bankových služieb, bude mať za následok dočasnú nedostupnosť niektorých kľúčových funkcií.

Nebudú fungovať platby kartou na internete, prístup k internet bankingu bude dočasne nedostupný, nebude možné používať mobilnú aplikáciu mBank, prijímanie okamžitých platieb tiež nebude dostupné.

Žiadosti o nové produkty alebo služby cez internet banking a mobilnú aplikáciu nebudú spracovávané. Nedostupná bude aj komunikácia cez SMS a zákaznícka linka mLinka.

Po skončení odstávky bude možno potrebné obnoviť stránku internet bankingu. To môžete urobiť jednoducho stlačením klávesovej skratky Ctrl+F5, aby sa stránka načítala s najnovšími aktualizáciami.