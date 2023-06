Povinne poistené budú musieť byť aj niektoré elektrické kolobežky, zvýšiť sa majú aj pokuty a limity poistných plnení

Od 23. decembra tohto roka by sa malo na Slovensku zaviesť povinné zmluvné poistenie (PZP) aj na elektrické kolobežky. Legislatívny návrh rezort financií už predložil do pripomienkového konania. Je to reakcia na európske nariadenie.

Bude sa týkať kolobežiek a segwayov, ktorých rýchlosť je vyššia ako 25 kilometrov za hodinu, resp. s maximálnou rýchlosťou 14 kilometrov za hodinu a hmotnosťou nad 25 kilogramov.

Zvyšujúci sa počet kolízií s chodcami

Slovenská asociácia poisťovní už pred časom pre agentúru SITA uviedla, že do definovanej kategórie sa podľa ich informácie bude radiť minimum elektrických kolobežiek, pretože väčšina má konštrukčne obmedzenú rýchlosť do 25 kilometrov za hodinu.

Dôvod, pre ktorý sa pristúpilo k zavedeniu pravidiel pre náhradu škôd spôsobených kolobežkami, bol podľa asociácie poisťovní zvyšujúci sa počet kolízií s chodcami, často s fatálnymi dôsledkami. A tiež počet škôd, ktoré spôsobovali kolobežky, napríklad na stojacich autách.