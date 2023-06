Čo napovie, že poisťovňa môže byť riziková

Zistiť, ktorá poisťovňa je kvalitná a spoľahlivá, nie je jednoduché. Problém s tým môže mať aj skúsený finančný sprostredkovateľ, nehovoriac o bežnom človeku. Diskusiu na túto tému rozprúdil nedávny prípad poisťovne Novis, ktorej odobrala Národná banka Slovenska (NBS) licenciu a poisťovňa pôjde zrejme do likvidácie.

„Jednoznačná identifikácia rizikovej poisťovne nie je ľahká. No ak človek získa výrazné pochybnosti, malo by to pre neho znamenať stopku, že s touto firmou nechce spolupracovať,“ hovorí generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko.

Napríklad, ak je firma netransparentná a nechce ukázať majiteľskú a manažérsku štruktúru. Alebo ak sa zmluvné podmienky odvolávajú na neexistujúce zákony, produkty vyzerajú až príliš lákavo s extrémnym rozdielom cien oproti konkurencii, alebo ak firma za sebou nemá dobrého zaisťovateľa.

Poisťovňa má klienta chrániť

„Spomínanú poisťovňu Novis sme od začiatku považovali za nie veľmi šťastnú. Jej produkty mali zvláštny charakter, dokonca v určitom čase ponúkali možnosť investovať peniaze klientov do kryptomien. To bolo z nášho pohľadu v rozpore s vtedajšími zákonmi a hlavne, poisťovňa by mala klientov chrániť a nie ich vystavovať nadmernému riziku,“ priblížil Radoslav Valko.

S poradenskou spoločnosťou Sophistic Pro finance chcela poisťovňa Novis spolupracovať podľa Valka trikrát. Vždy ju však odmietli. V časoch, keď poisťovňa vznikla, bola podľa jeho slov veľmi mladá a už v začiatkoch vykazovala iné správanie. Pri poslednom pokuse zase poisťovňa odmietla poskytnúť poradenskej firme informácie o tom, kto je majiteľom, respektíve akcionárom firmy. „To je v rozpore s našou filozofiou transparentnosti,“ povedal Valko.

Sťažnosti sa kopili

To, že Národná banka Slovenska odoberie poisťovni Novis licenciu, v poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance predpokladali. „Dlhodobo sme vnímali sťažnosti regulátorov na túto poisťovňu aj mimo územia Slovenska,“ dodal Valko.

Národná banka Slovenska vzala poisťovni Novis licenciu začiatkom júna 2023. Nemôže teda vykonávať poistnú činnosť a ani uzatvárať nové zmluvy. Nie je to však náhle rozhodnutie. NBS tejto komerčnej poisťovni v posledných rokoch udelila viackrát pokutu. Obviňovala ju z nekalých praktík.

Poisťovňa Novis mala podobné problémy aj na talianskom a islandskom trhu. „Odobratie licencie bolo v tomto prípade najvyššou sankciou po tom, ako pravdepodobne neprišla náprava po predchádzajúcich upozorneniach národnej banky,“ hovorí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Poisťovňa sa bráni

Poisťovňa Novis s rozhodnutím NBS nesúhlasí a chce sa obrátiť na súd. Podľa jej stanoviska je prekvapená množstvom v ňom obsiahnutých chýb, ktoré centrálna banka uviedla v zdôvodnení. Naviac, všetky dôkazy, ktoré spoločnosť Novis doručila centrálnej banke, banka podľa vyjadrení Novisu ignorovala.

„A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu Novisu do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia,“ uviedla spoločnosť Novis v reakcii.

Poisťovňa je presvedčená, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Novis očakáva od súdu spravodlivý proces, opakovane a dlhodobo poukazuje na zaujatosť a protizákonné konanie konkrétnych úradníkov NBS, a preto sa obrátili aj na Generálnu prokuratúru.

Čo to znamená pre klientov

Vynárajú sa teda otázky, čo odobratie licencie môže znamenať pre ďalší vývoj poistného sektora. Pre klientov Novisu bude dôležité, kto preberie ich existujúce zmluvy. Alebo teda, čo môžu klienti očakávať v prípade, že nastane poistná udalosť a aké plnenie môžu očakávať a či vôbec. Pre existujúcich klientov sa zatiaľ nič nemení, naďalej majú platné dohodnuté poistné krytie ako aj povinnosť platiť poistné.

Poisťovne pôsobiace s licenciou NBS v drvivej väčšine prípadov zanikli spojením s inou poisťovňou v rámci konsolidácie trhu. Odobratie licencie je na slovenskom trhu výnimočnou sankciou. „Z dostupných informácií nemám znalosť, že by NBS viedla konanie voči ďalšej z poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu,“ poznamenal Búlik.

Faktom však je, že na Slovensku pôsobia aj poisťovne na základe európskej licencie, ktoré nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Sankcie za prípadné neplnenie záväzkov v prípade klientov, či neplnenie ukazovateľov, môžu voči zahraničným pobočkám poisťovní uplatňovať iba národné banky v štáte, v ktorom sídli ich centrála.