Poslankyne z PS navrhujú zaviesť skoršie vyplácanie zvýšeného prídavku na dieťa, chcú tak podporiť rodiny s nižšími príjmami

Poslankyne z PS chcú zaviesť skoršie vyplácanie zvýšeného prídavku na dieťa. Poslankyne Národnej rady SR z poslaneckého klubu Progresívne Slovensko (PS) Lucia Plaváková, Simona Petrík a Beáta Jurík predložili na rokovanie parlamentu novelu zákona o prídavku na dieťa.

Chcú tak umožniť rodičom detí, ktoré vstupujú do prvého ročníka základnej školy, jednorazové navýšenie prídavku o 110 eur, ktoré by mohli získať už v auguste, namiesto súčasného októbra. Aktuálne sa tento príspevok vypláca za mesiac september, čo znamená, že rodičia dostanú finančnú podporu až v októbri, spolu so štandardným prídavkom.

Túto zmenu považujú predkladateľky za dôležitú pre rodiny s nižšími príjmami, ktoré často nemajú úspory. Podľa prieskumu z júla 2023 nemá až 41,7 % opýtaných žiadne úspory, pričom najviac sa to týka žien vo veku 34 až 49 rokov.

Odhaduje sa, že náklady na školské potreby prváka môžu dosahovať až 260 eur, čo predstavuje zvýšenie o 13 % v porovnaní s minulým rokom. „Našim návrhom chceme umožniť rodičom zaobstarať školské potreby včas, aby neboli vystavení stresu,“ tvrdia poslankyne.

V roku 2023 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili tento zvýšený prídavok pre 56 843 poberateľov. V kontexte aktuálnych ekonomických opatrení by sa podľa predkladateliek táto zmena mohla ukázať ako efektívna, najmä pre jednorodičovské domácnosti, ktoré sú často ohrozené chudobou. Počet takýchto domácností na Slovensku je približne 150 tisíc, a sú v nich vychovávané vyše 200 tisíc detí, väčšinou matkami samoživiteľkami.