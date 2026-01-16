Poľská centrálna banka plánuje zvýšenie zlatých rezerv

Šéf poľskej centrálnej banky vo štvrtok uviedol, že chce, aby inštitúcia získala ďalších 150 ton zlata z „dôvodov národnej bezpečnosti“ a na zabezpečenie stability zlotého.
Poľsko, člen NATO a sused Ruska a Ukrajiny, je jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré neprijali jednotnú menu euro. „Mám v úmysle osloviť vedenie Národnej banky Poľska s cieľom zvýšiť rezervy našej banky na 700 ton (zlata),“ povedal Adam Glapinski.
Poľské zlaté rezervy v súčasnosti predstavujú 550 ton. Glapinski neuviedol časový rámec pre získanie tohto zvýšenia.
Odhaduje, že hodnota zlata, ktoré banka v súčasnosti drží, je približne 76,5 miliardy dolárov, čo zodpovedá „takmer 30 percentám celkových rezerv NBP“.
„Časy sú mimoriadne napäté, ako viete… Máme špecifickú situáciu a geografickú polohu. Máme vlastnú menu, zlotý,“ pokračoval Glapinski.
Preto je „pre Poľsko obzvlášť dôležité mať v našich rezervách značné zásoby zlata“, dodal.