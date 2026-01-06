Zlatu sa v roku 2025 mimoriadne darilo. Čo čaká investorov ďalej?

Rok 2025 sa do histórie trhu so zlatom zapíše ako obdobie, ktoré prekonalo aj tie najodvážnejšie očakávania investorov. Ešte koncom roka 2024 sa optimistické prognózy ceny zlata pre záver nasledujúceho roka pohybovali medzi 3 000 až 3 300 dolármi za trójsku uncu.
Realita však ukázala, že trhy podcenili silu faktorov, ktoré zlato poháňali nahor. Ceny, s ktorými analytici rátali až na konci roka 2025, sa naplnili už počas prvých mesiacov roka a rast pokračoval tempom, aké trhy nezažili desaťročia.
Hranica 3 000 dolárov za uncu padla už v marci, úroveň 3 300 dolárov nasledovala v apríli a koncom decembra sa zlato obchodovalo nad 4 500 dolármi za uncu. V medziročnom porovnaní tak jeho cena vzrástla v dolároch o viac než 72 percent a v eurách o vyše 53 percent.
Investori boli svedkami viac ako päťdesiatich nových historických maxím, pričom išlo o najsilnejší ročný rast ceny zlata od roku 1979. Takýto vývoj opäť otvoril diskusiu o tom, kam sa kapitál presúva v časoch neistoty a ktoré aktívum možno považovať za skutočný bezpečný prístav.
Hoci sa v posledných rokoch často hovorilo o bitcoine ako o „digitálnom zlate“, kombinácia geopolitického napätia, politickej nestability a ekonomických rizík ukázala, že investori sa v rozhodujúcich momentoch vracajú k tradičným riešeniam.
Systematické zvyšovanie podielu zlata
„Keď nastala kombinácia geopolitickej, politickej a ekonomickej neistoty, trh sa vrátil k tomu skutočnému zlatu,“ vysvetľuje obchodná manažérka spoločnosti Golden Oak TrustZuzana Dvorská. Podľa nej zlato opäť potvrdilo, že v krízových obdobiach sa správa predvídateľnejšie než väčšina alternatívnych aktív.
Za prudkým rastom ceny zlata stálo viacero faktorov, ktoré sa v roku 2025 stretli v neobvyklej intenzite. Významnú úlohu zohrávalo pretrvávajúce geopolitické napätie, obavy investorov z opätovného nárastu inflácie, oslabenie amerického dolára, ale najmä masívne nákupy zlata zo strany centrálnych bánk.
Práve tie sa v posledných rokoch stali kľúčovým hráčom na trhu. Centrálne banky systematicky zvyšujú podiel zlata vo svojich rezervách, zatiaľ čo expozícia voči americkému doláru a štátnym dlhopisom USA postupne klesá.
Nárast úrokových sadzieb
V Európe v tomto smere vyniká Poľsko, ktoré za tri roky viac než zdvojnásobilo svoje zlaté rezervy a dnes drží vyše 515 ton. Slovensko má v rezervách 31,69 tony zlata, no na rozdiel od Poľska či Česka svoje zásoby dlhodobo nenavyšuje. Aj to ukazuje rozdielne stratégie krajín pri ochrane hodnoty národných rezerv v čase globálnej neistoty. Výrazný rast ceny zlata zároveň mení pohľad na budúci vývoj.
Ešte nedávno by hranica 5 000 dolárov za uncu pôsobila ako odvážna špekulácia, dnes ju viacerí analytici považujú za reálny scenár pre rok 2026. Platí to najmä v prípade, ak sa nezmení súčasné ekonomické a geopolitické prostredie a centrálne banky budú pokračovať v nákupoch.
Zároveň však existujú faktory, ktoré by mohli rast cien zlata pribrzdiť, ako napríklad výraznejší nárast úrokových sadzieb, posilnenie globalizácie alebo dôslednejšia konsolidácia verejných financií. Pre bežných investorov z toho vyplýva jasné posolstvo. V časoch rastúcej neistoty má zlato v portfóliu svoje opodstatnené miesto, najmä ako forma poistky.
Zlato len „na papieri“
„Zlato sa správa inak než väčšina ostatných aktív a pri rozumnom zastúpení dokáže znížiť celkové riziko portfólia,“ upozorňuje Zuzana Dvorská. Základom by však malo zostať široko diverzifikované portfólio, napríklad prostredníctvom ETF fondov, ktoré zohľadňuje investičné ciele, časový horizont a mieru tolerovaného rizika.
Pri investovaní do zlata zohráva dôležitú úlohu aj praktický aspekt, ktorý si mnohí investori uvedomia až v krízových situáciách, je to fyzická dostupnosť. Ak investor vlastní zlato len „na papieri“, stráca jednu z jeho kľúčových výhod. Fyzické zlato si možno v prípade potreby jednoducho vziať so sebou, čo pri iných aktívach neplatí.
Výhodou je aj fakt, že investičné zlato je na Slovensku pre fyzické osoby oslobodené od DPH. Práve preto sú obľúbenou formou investície napríklad jednouncové mince, ktoré sú cenovo dostupné aj pre menších investorov a zároveň ponúkajú vysokú likviditu.