Podvody cez správy či online bazáre podľa odborníkov výrazne stúpajú, v online bankingu vzrástli až šesťnásobne

V posledných rokoch sa podvody cez emaily, SMS alebo online bazáre stali skutočnou hrozbou, s ktorou sa stretol už skoro každý. Tento nelichotivý trend potvrdzujú aj štatistiky, podľa ktorých sa ich počet zdvojnásobil.

Ako povedal vedúci oddelenia prevencie podvodov vo VÚB banke Radomír Adamkovič, za posledné tri roky sa ročný objem podvodov s platobnými kartami zdvojnásobil a objem podvodov v online bankingu vlani vzrástol medziročne šesťnásobne.

Kryptomeny či doručenia zásielok

Kým priemerná výška úspešnej podvodnej transakcie vo VÚB uskutočnená s platobnou kartou v roku 2021 bola 368 eur, vlani to bolo už 514 eur. V online bankingu bola výška úspešnej podvodnej transakcie pred dvomi rokmi 1 053 eur a vlani 2 360 eur.

Aj spoločnosť Eset zaznamenala stovky tisíc phishingových emailov a nechala zablokovať tisícky falošných webstránok. Najviac, až 20 %, ich bolo s finančnou tematikou, 15 % s témou kryptomien a 9 % s témou doručenia zásielky.

Aj napriek pokročilým systémom a neustálom monitoringu podvodných aktivít, sa nepodarí zachytiť a zablokovať úplne všetky.

„I keď 80% podvodných transakcií v online bankingu a 60 % s platobnými kartami je neúspešných vďaka opatreniam banky, aj tak tá najväčšia obozretnosť ostáva na samotnom klientovi. Ak sa totiž rozhodne dobrovoľne odovzdať svoje osobné údaje, môže prísť už navždy o svoje finančné prostriedky na úkor podvodníkov,“ dodáva Adamkovič.

Tipy na prevenciu

Odborníci zo Združenia pre bankové karty, VÚB banky a spoločnosti Eset sformulovali niekoľko tipov na prevenciu pred podvodmi.

Spotrebiteľ by nikdy nemal dávať vzdialený prístup do svojho počítača alebo mobilu. Ďalej je dôležité používať bezpečný softvér, aktualizovaný operačný systém a aplikácie. Aplikácie by sme zároveň mali inštalovať z oficiálnych obchodov a stránok. Používať by sme mali unikátne a silné heslá, biometriu a dvojfaktorovú autentifikáciu.

Potrebné je vždy si čítať autorizačné SMS, ktoré prichádzajú z banky. Odborníci ďalej radia, aby klient neotváral internetové linky od neznámych osôb. Banka vždy vie klientove číslo karty, ako aj ostatné údaje, preto nikdy nemá dôvod sa na tieto informácie pýtať. Pri akomkoľvek podozrení by sme mali kontaktovať banku.