Podmienky na vyplatenie predĺženého rodičovského príspevku sa zmenili. Na čo si dať pozor?

Od začiatku roka 2025 vstúpili do platnosti legislatívne zmeny, ktoré upravujú podmienky nároku na predĺžený rodičovský príspevok pre deti, ktoré neboli prijaté do spádových materských škôl.

Tieto zmeny sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta 2025 dovŕšia tri roky veku a neboli prijaté na predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy na školský rok 2025/2026.

Dôležité podanie žiadosti

Uvádza sa to v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVAR). Rodičia musia najprv podať žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy v období od 1. mája do 31. mája. Ak škola dieťa neprijme z kapacitných dôvodov, riaditeľ vydá rozhodnutie o neprijatí a informuje zriaďovateľa školy.

Rodič má možnosť podať odvolanie do 15 dní od doručenia zamietavého rozhodnutia. Ak ani po odvolaní dieťa nie je prijaté, zriaďovateľ školy sa pokúsi umiestniť dieťa do inej materskej školy vo svojej pôsobnosti.

V prípade, že obec alebo mestská časť nemá inú materskú školu s voľnými kapacitami, oznámi rodičovi do 10. júla názov najbližšej materskej školy s voľnými miestami. Rodič potom musí do 20. júla podať žiadosť o prijatie dieťaťa do tejto školy.

Predĺžený rodičovský príspevok

Ak sa rodičovi nepodarí umiestniť dieťa do štátnej materskej školy, môže požiadať o predĺžený rodičovský príspevok. Nárok na príspevok vzniká, ak dieťa bolo prijaté do súkromnej alebo cirkevnej materskej školy a rodič podá žiadosť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

K žiadosti je potrebné priložiť rozhodnutia o neprijatí dieťaťa a ďalšie dokumenty podľa nových legislatívnych podmienok. Rodičovský príspevok pre školský rok 2024/2025 sa poskytuje podľa predpisov platných do 31. decembra 2024, ak podmienky nároku trvajú, najdlhšie do 31. augusta 2025.