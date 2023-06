Plánujete dovolenku na Slovensku? Dúfať v to, že tak ušetríte, by vás mohlo podľa analytika sklamať

Ceny na Slovensku sú v porovnaní s Českom vyššie, a to napriek nižšej ekonomickej výkonnosti. Cenové predbiehanie našich susedov sa podľa ekonomického analytika Tatra banky Borisa Fojtíka začalo okolo roku 2009. Vtedy sa nám podarilo významne znížiť naše ekonomické zaostávanie a vstúpili sme do eurozóny.

Potraviny sú v Česku lacnejšie

Posledné štatistiky Eurostatu z roku 2019 ukazujú, že potraviny v Česku sú až o 16 % lacnejšie ako priemer Únie, kým na Slovensku iba o 5 %. K tomuto rozdielu najviac prispeli ceny olejov a tukov či ovocia a zeleniny.

Pri pohľade do iných oblastí spotreby sa už dajú nájsť aj také, ktoré sú na Slovensku výrazne lacnejšie, a to tak voči priemeru európskej dvadsať sedmičky, ako aj v porovnaní s našim západným susedom. Sú to nemocničné služby a vzdelávanie.

O tretinu drahšia dovolenka ako v Česku

Cenová hladina reštauračných a hotelových služieb dosahovala na Slovensku úroveň 83 % priemeru EÚ 27 a v Česku len 64 %. Je to najväčší rozdiel spomedzi všetkých sledovaných kategórií tovarov a služieb. „Dovolenka na Slovensku sa tak predraží v porovnaní s Českom takmer o jednu tretinu,“ uviedol Fojtík.

Napriek tomu, že zarobíme menej ako Česi, výdavky na domácnosť máme porovnateľne vysoké. Dopomáhajú tomu práve vyššie ceny tovarov a služieb na Slovensku. V roku 2021 vynaložil priemerný Slovák na spotrebu 10 210 eur. Pritom priemerný Čech mal výdavky 9 990 eur.

Vyššia miera výdavkov v porovnaní s príjmami podľa analytika spôsobuje, že Slováci si vytvárajú menšie úspory. Priemerný Slovák si v roku 2022 odložil z každých 100 eur príjmu len 7 eur, kým Čech až 17 eur.

Za bývanie platíme menej ako naši susedia

„No nájde sa aj oblasť, v ktorej má slovenský spotrebiteľ dlhodobo lepšiu pozíciu. Reč je o financovaní bývania. To je už od roku 2016 lacnejšie ako u našich susedov,“ povedal Fojtík. Rozdiel medzi priemernými úrokovými sadzbami kulminoval v septembri 2022.

„Ak by ste si vtedy zobrali hypotéku vo výške 100-tisíc eur s 20-ročnou splatnosťou, rozdiel v splátke by bol takmer 130 eur,“ doplnil analytik.

Vďaka členstvu v eurozóne by mali naše peňaženky pociťovať túto výhodu podľa neho aj naďalej. Avšak musí byť splnený ešte jeden dôležitý predpoklad, a to, že slovenské verejné financie budú spravované zodpovedne, aby sa nevytváral tlak na rast úrokov štátnych dlhopisov a tým nepriamo aj na rast úrokov úverov na bývanie.