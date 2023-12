Petržalka bude v roku 2024 hospodáriť so sumou viac ako 65 miliónov eur. Kam bude smerovať najviac financií?

Petržalskí poslanci tento týždeň schválili rozpočet mestskej časti na rok 2024 vo výške viac ako 65 miliónov eur. Ako informuje samospráva na sociálnej sieti, najviac financií bude smerovať do školstva a chodníkov.

„Už tradične najviac financií pôjde do vzdelávania, veď mestská časť spravuje 27 materských a 11 základných škôl s jedálňami a školskými klubmi detí, na chod ktorých rozpočet 2024 počíta s takmer 36,5 miliónmi eur,“ uvádza samospráva.

Priorita číslo dva

Prioritou pre Petržalku však bude aj veľká obnova chodníkov a okolitých verejných plôch zelene. Mestská časť nadviaže na pilotný projekt z tohto roka, keď aj vďaka vlastnému finišeru a ďalšej technike dokáže opravovať chodníky na väčších plochách a výrazne lacnejšie, ako pri zapojení externých dodávateľov.

„Vedenie mestskej časti tak reflektuje na dekády zanedbaný stav chodníkov, ktorý Petržalčania právom kritizujú,“ dodáva samospráva.

Starosta Ján Hrčka upozornil poslancov, že za tri roky pôjde okolo 75 percent disponibilných finančných prostriedkov práve na opravu chodníkov a ich okolia. Priamo na opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti je v rôznych kapitolách rozpočtu vyčlenených takmer 3 milióny eur.

Mierny nárast investícií

„Nemalé peniaze v ďalšom roku poputujú aj do čoraz modernejšieho chodu Miestneho úradu Petržalka, do sociálnej pomoci a sociálnych služieb, ale aj do kultúry a športu,“ doplnila mestská časť.

Investície by mali v porovnaní s týmto rokom mierne narásť.

„Zatiaľ čo za rok 2023 sa vyšplhali na čiastku takmer 1,5 milióna eur, pre rok 2024 boli schválené vo výške viac ako 2,6 milióna eur,“ konštatuje samospráva. Podľa investičného plánu, ktorý počíta najmä so zapojením externých zdrojov financovania, budú tieto prostriedky využité najmä na výstavbu a rekonštrukcie športovísk a obnovu bytového domu na Medveďovej 21.