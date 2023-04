Bratislava bude cez nové konto združovať elektronické služby a žiadosti, zaplatiť tam môžete aj daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností v Bratislave je aj tento rok možné zaplatiť online. Ako informuje hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková, novinkou je možnosť platby cez Bratislavské konto, ktoré bude postupne združovať rôzne elektronické služby a žiadosti mesta. Pri registrácií do konta do 19. apríla a platbe dane v plnej sume do 12. mája nebude mesto posielať daňovníkom žiadne papiere poštou.

Nové Bratislavské konto

V roku 2021 spustila Bratislava ako správca dane z nehnuteľnosti pilotný projekt online platby. Tento rok spúšťa možnosť platby dane cez nové Bratislavské konto www.konto.bratislava.sk, ktoré vytvoril tím oddelenia inovácií a digitálnych služieb.

„Noví daňovníci sa musia do konta najprv zaregistrovať,“ priblížila Schmucková s tým, že tí, ktorí platili daň digitálne aj predtým, si konto aktivujú pomocou niekoľkých klikov. Daň z nehnuteľností je možné platiť online, cez mobilný telefón a prostredníctvom Apple Pay a Google Pay. Všetky informácie sú zverejnené na stránke www.platbadane.bratislava.sk.

Digitalizácia mestských služieb

Bratislavské konto vzniká podľa mesta na základe dopytu obyvateľov, ktorí si prajú digitalizáciu a transformáciu mestských služieb. Cieľom je tiež postupne nahradiť existujúci portál esluzby.bratislava.sk, ktorý využíva minimálny počet obyvateľov.

Momentálne sa v konte nachádza najmä služba online platby dane z nehnuteľností a zoskupené služby mestských organizácií. Postupne doň budú pribúdať všetky služby a žiadosti mesta.

„Už v máji pribudnú do konta aj pilotné transformované služby mesta Bratislava – žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru a žiadosť o územnoplánovaciu informáciu,“ poznamenala hovorkyňa s tým, že konto plánujú sprístupniť aj pre právnické osoby. Všetky služby budú dostupné aj pre tých, ktorí nemajú aktivovaný elektronický občiansky preukaz.