Pellegrini naznačil, akú sumu dodatočného príspevku dostanú do konca tohto roka penzisti (video)

Predseda strany Hlas-SD a súčasne šéf parlamentu Peter Pellegrini naznačil, akú sumu dodatočného jednorazového príspevku k trinástemu dôchodku by mohli do konca tohto roka dostať všetci penzisti.

Podľa Pellegriniho by mohlo ísť o sumu „niekde medzi 100 a 200 eurami“, uviedol v relácii Na telo televízie Markíza. Ministerstvo práce a sociálnych vecí rokuje s rezortom financií, aby všetci dôchodcovia popri trinástom dôchodku dostali do konca tohto roka aj jednorazový paušálny príspevok. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„O tom budeme informovať neskôr,“ povedal. Pôjde o rovnakú sumu pre všetkých poberateľov dôchodkov. Maximálna suma trinástej penzie v tomto roku dosahuje 300 eur, dostávajú ju poberatelia dôchodku vo výške 268,88 eura a nižšie.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma trinásteho dôchodku znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší trinásty dôchodok vo výške 50 eur dostávajú v novembri tohto roka poberatelia, ktorí poberajú dôchodok v sume 963,33 eura a vyššie.