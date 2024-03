Plošné okamžité platby budeme na Slovensku naplno využívať až v budúcom roku

Nové nariadenie o okamžitých platbách zverejnené v utorok v úradnom vestníku Európskej únie nadobúda účinnosť 8. apríla.

Deväť a 18 mesiacov

Poskytovatelia platobných služieb so sídlom v eurozóne majú od zverejnenia čas deväť mesiacov na prípravu k prijímaniu a osemnásť mesiacov na prípravu k odosielaniu SEPA okamžitých platieb v eurách.

V praxi to znamená, že prijímanie okamžitých platieb v eurách bude pre banky v eurozóne povinné najneskôr do 9. januára 2025 a ich odosielanie najneskôr do 9. októbra 2025.

V krajinách mimo eurozóny majú byť povinne dostupné o dva roky neskôr. Do konca roka 2025 sa tak okamžité platby stanú novým normálom v slovenskom bankovom sektore. Informovala o tom Slovenská banková asociácia.

Implementácia nových legislatívnych požiadaviek

Cieľom Európskej komisie je urýchlenie zavedenia týchto platieb v celom SEPA priestore. Poskytovateľov platobných služieb preto aktuálne čaká implementácia nových legislatívnych požiadaviek.

Zároveň podľa nariadenia akékoľvek poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje platiteľom a príjemcom v súvislosti so zasielaním a s prijímaním okamžitých úhrad, nesmú byť vyššie než poplatky, ktoré daný poskytovateľ platobných služieb účtuje v súvislosti so zasielaním a prijímaním iných úhrad zodpovedajúceho typu.

Pre zvýšenie ochrany pred podvodmi a posilnenie dôvery v platby zavádza nariadenie novú službu overenia príjemcu. Tú budú môcť klienti v rámci eurozóny využívať od októbra 2025. Platiteľ si bude môcť pri zadávaní platby prostredníctvom svojej banky overiť zhodu zadaného čísla účtu (IBAN) s menom príjemcu.

Na základe spätnej informácie o miere zhody sa klient bude môcť rozhodnúť o autorizácii platby.