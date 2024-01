Nižších úrokov na hypotékach sa Slováci dočkajú asi neskôr, prispieť k tomu môžu opatrenia vlády

Rok 2024 bude zrejme zapísaný ako rok ukončenia zvyšovania úrokových sadzieb. Očakáva sa, že centrálni bankári v Európe, ale aj v Spojených štátoch skôr či neskôr pristúpia k ich znižovaniu.

V poslednom období sa čoraz častejšie hovorí o tom, že hypotekárne úrokové sadzby už na Slovensku dosiahli svoj vrchol. Otázne však naďalej ostáva, kedy sa Slováci dočkajú reálneho zlacňovania hypoték.

Zdaňovanie bánk a dotovanie hypoték

„Je pravdou, že ECB už pravdepodobne zvyšovanie úrokových sadzieb ukončila a v priebehu roka 2024 zrejme naozaj pristúpi k znižovaniu sadzieb. To však ešte nemusí znamenať, že sa začnú znižovať úroky aj na Slovensku. Cenovú politiku našich bánk totiž výrazne ovplyvňuje aj vnútorná ekonomická situácia,“ zhodnotila riaditeľka pre úvery spoločnosti FinGO Eva Šablová.

Ochotu ako aj možnosti bánk znižovať komerčné úroky môže ovplyvniť kritický stav verejných financií, nedávne zhoršenie ratingu Slovenska či hrozba nárastu cien dlhopisov.

Ďalším faktorom je zdaňovanie bánk a dotácie hypoték. Ich dopad na verejné financie a obchodnú politiku bánk môže v konečnom dôsledku opäť negatívne ovplyvniť vývoj úrokových sadzieb.

„Aktuálne opatrenia našej vlády môžu prispieť k tomu, že na Slovensku sa nižších úrokov dočkáme neskôr ako zvyšok Eurozóny,“ myslí si Šablová. Plošné znižovanie úrokových sadzieb na trhu preto momentálne neočakáva.

Centrálni bankári si neponáhľajú

„Pokiaľ by štát dostatočne zvládol konsolidáciu štátneho dlhu, možno by sme v závere roka mohli zachytiť trend v eurozóne, v ktorej sa očakáva postupné znižovanie sadzieb. V takomto prípade by sme sa aj u nás mohli dočkať zlacňovania hypoték,“ zhodnotila.

Ako doplnil investičný analytik FinGO František Burda, centrálni bankári sú opatrní a so znižovaním sadzieb sa zatiaľ príliš neponáhľajú.

Napriek očakávaniam trhov, že k zmene môže dôjsť už v apríli, je pravdepodobnejšie, že to bude až v druhom kvartáli, pravdepodobne v júni.

„Očakáva sa, že Európska centrálna banka by v priebehu tohto roka mala znížiť svoju úrokovú sadzbu až o 125 bázických bodov. Základná úroková sadzba je aktuálne na úrovni 4 %, mohla by teda do konca roka klesnúť na 2,75 %,“ uzavrel.