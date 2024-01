Na Slovensku majú v najbližších rokoch pribudnúť desaťtisíce dôchodcov, týka sa to dvoch typov penzií

Na konci roku 2027 by malo na Slovensku poberať dôchodok 1 milión 504-tisíc ľudí. V porovnaní s koncom minulého roka by išlo o nárast o viac ako 44-tisíc penzistov. Ide o odhad počtu poberateľov trinásteho dôchodku, ktorý vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Výrazný nárast počtu poberateľov pritom ministerstvo očakáva len pri dvoch kategóriách dôchodkov. Ide o starobných a predčasných starobných dôchodcov. Starobných dôchodcov by malo byť o štyri roky takmer 1 milión 173-tisíc, čo je o 26-tisíc viac ako na konci vlaňajška.

Výrazne má pritom stúpnuť aj počet predčasných starobných penzistov, z odhadovaných 17-tisíc na konci minulého roka na viac ako 33-tisíc na konci roka 2027.

Počet poberateľov ostatných typov dôchodkov sa o štyri roky približne zachová. Kým na konci minulého roka evidovala Sociálna poisťovňa 222,8 tisíca invalidných dôchodcov, na konci roka 2027 by mal ich počet klesnúť na 220,3 tisíca.

Počet poberateliek vdovských penzií by mal mierne stúpnuť z 26,2 tisíca z konca vlaňajška na 26,5 tisíca na konci roka 2027. Symbolicky by sa mal počas štyroch rokov znížiť počet vdoveckých dôchodcov, a to z 5 619 na 5 579.