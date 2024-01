Ficova vláda schválila plné trináste dôchodky, budú čoraz vyššie a pôjdu na ne miliardy eur

Penzisti dostanú prvýkrát v decembri tohto roka trinásty dôchodok v priemernej sume daného typu dôchodku. V prípade starobných penzistov pôjde o priemernú výšku starobného dôchodku za minulý rok v sume zhruba 606 eur.

Do zákona sa dá pritom poistka, aby poberatelia sirotských, invalidných či vdoveckých dôchodkov dostali trinásty dôchodok najmenej v sume 300 eur. Nestane sa tak, že by týmto osobám výška trinástej penzie oproti minulému roku klesla. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda Roberta Fica.

Trináste penzie sa zvýšia

V nasledujúcich rokoch by sa mali trináste penzie výrazne zvýšiť. Majú sa totiž naviazať na priemerné sumy jednotlivých typov dôchodkov za predchádzajúci rok. S nárastom priemernej sumy dôchodkov tak stúpnu aj trináste penzie. Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že trináste dôchodky by pre poberateľov starobných penzií mali na konci tohto roka dosiahnuť 606 eur, na konci roka 2025 majú stúpnuť na 680 eur a v decembri 2026 na 729 eur.

Ešte výraznejšie sa majú zvýšiť trináste dôchodky pre predčasných starobných dôchodcov. V decembri tohto roka by mali predčasní penzisti dostať 636 eur, na konci roka 2025 takmer 739 eur a na konci roka 2026 cez 790 eur.

Poberatelia invalidných dôchodkov s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent by si mali v decembri tohto roka prilepšiť o 494 eur, v decembri 2025 o 553 eur a v decembri 2026 o 596 eur.

Sumu trinástych dôchodkov pre poberateľov invalidných penzií s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 percent rezort práce odhaduje na 300 eur v decembri tohto roka, na približne 305 eur v decembri 2025 a na 330 eur v decembri 2026.

Vdovské a sirotské dôchodky

Poberateľky vdovských dôchodkov by mali na konci tohto roka dostať 339 eur, na konci roka 2025 takmer 377 eur a na konci roka 2026 cez 400 eur. Poberatelia vdoveckých penzií by si mali na konci tohto roka prilepšiť o 300 eur, na konci roka 2025 takmer o 313 eur a v decembri 2026 o 335 eur.

Trináste dôchodky pre poberateľov sirotských dôchodkov by mali dosiahnuť 300 eur na konci tohto roka, na konci roka 2025, aj na konci roka 2026. Kým v decembri tohto roka by malo trináste penzie dostať 1 milión 468-tisíc poberateľov dôchodkov, v decembri 2025 by mal ich počet stúpnuť na 1 milión 479-tisíc a v decembri 2026 na 1 milión 491-tisíc.

Zmeny v trinástom dôchodku si v najbližších rokoch vyžiadajú miliardy eur. V tomto roku má ísť o 829 miliónov eur, v budúcom roku cez 926 miliónov eur, v roku 2026 takmer 978 miliónov eur a v roku 2027 viac ako 1,03 miliardy eur.