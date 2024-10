Na konsolidáciu musia prispieť aj politici, matovičovci navrhujú zavedenie solidárneho odvodu pre strany a hnutia (video)

Hnutie Slovensko predložilo do Národnej rady SR návrh na zavedenie solidárneho odvodu pre politické strany a hnutia, ktorý by mali platiť zo získaných príspevkov zo štátneho rozpočtu. Návrh zdôvodňuje hnutie tým, že na konsolidáciu verejných financií musia prispieť aj politici, nielen obyvatelia.

„Robert Fico sa rozhodol budúci rok ožobračiť občanov Slovenskej republiky o 2,7 miliardy eur. Zabudol však na svoj sľub, že bohatí majú byť solidárni s chudobnými. Politické strany, ktoré získavajú miliónové príspevky, sa nepodieľajú na konsolidácii,“ povedal v pondelok na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia Michal Šipoš.

Nárok na príspevky

Nárok na príspevky zo štátneho rozpočtu vzniká politických stranám a hnutiam na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR, ktoré sa konali v septembri 2023 a odvíjajú sa od dosiahnutého výsledku.

Ak by návrh prešiel, politické strany by museli odviesť do štátnej kasy 10 percent zo sumy príspevkov prevyšujúcej milión eur a 50 percent zo sumy prevyšujúcej dva milióny eur. Nižšie príspevky ako milión eur by boli oslobodené od odvodu.

Pri sume 3,5 milióna eur, ktorú dostane najsilnejšia strana Smer-SD v roku 2024, by časť sumy išla s desaťpercentným odvodom a časť s odvodom 50 percent. Celkovo by strana Smer-SD vrátila do štátnej kasy 850-tisíc eur.

Účinnosť zákona

Účinnosť zákona navrhuje hnutie Slovensko od 31. decembra 2024. Ministerstvo financií by stranám oznámilo sumu odvodu a všetky potrebné údaje na jeho uhradenie do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku.

Hnutie Slovensko vyzýva vládu, aby zahlasovala za tento návrh zákona a tým ukázala solidaritu so všetkými ľuďmi na Slovensku.

„Politické strany nemôžu len zdierať ľudí, ale politici by mali ísť v prvom rade vzorom. Strana Smer už získala počas rokov svojho fungovania od štátu viac ako 100 miliónov eur. Keď hovoria ľuďom, že treba piť vodu, tak oni nemôžu piť víno,“ povedal Šipoš.

Vláda pomohla sebe

Podľa exministra vnútra Romana Mikulca všetky doterajšie kroky vlády ukazujú, že pomohli sebe a svojim kumpánom, pričom celý problém s konsolidáciou verejných financií hádžu na ľudí, od ktorých chcú vybrať 2,7 miliardy eur.

„Sebe nehorázne zvýšili platy o 5 000 eur mesačne, pre premiéra to bude budúci rok až o 6 000 eur,“ podotkol Mikulec.