Ľudia v tomto roku podľa analytikov počítajú skôr s vyššími výdavkami ako príjmami

Uplynulý rok spojený s vysokou mierou inflácie sa premietol aj do očakávaní a plánov ľudí v oblasti financií v tomto roku. Z prieskumu pre spoločnosť Home Credit vidieť, že ľudia počítajú skôr s vyššími výdavkami ako príjmami.

To sa premieta aj do ich investičných zámerov. Dve tretiny Slovákov očakávajú v tomto roku vyššie výdavky svojich domácností, z toho 29 percent výrazne vyššie ako vlani.

Väčšina neočakáva nárast príjmov

Ako povedal analytik trhu zo spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek, nekorešponduje to však s ich predpokladanými príjmami, nakoľko tie sa až v takej miere podľa vyjadrení ľudí zvyšovať nebudú.

„Len 10 percent opýtaných počíta s výrazne vyššími príjmami a ďalších 30 percent s trochu vyššími. Väčšina ľudí, až 49 percent, si myslí, že ich príjmy sa nezmenia. Je tu však aj 10 percent takých, ktorí rátajú dokonca s ich poklesom, “ uviedol Ondrušek.

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, v práve začínajúcom sa roku 56 percent Slovákov neplánuje žiadnu väčšiu investíciu. Z tých, ktorí predsa len plánujú v tomto roku viac investovať, sú to najmä takí, čo chcú dať vyššie sumy do vybavenia domácností.

Vyjadrilo sa tak 18 % respondentov. Do rekonštrukcie domu či bytu plánuje dať financie 17 % opýtaných. Jeden z desiatich má v pláne kúpu auta a 6 percent kúpu nejakej nehnuteľnosti.

Navýšenie platov

Keďže väčšina ľudí očakáva vyššie výdavky, chceli by preto logicky aj viac zarábať. O zvýšenie platu sa však chystá požiadať len 27 percent Slovákov.

Ďalších 13 percent počíta s automatickým navýšením mzdy. Keď sa pozrieme na to, o koľko by si želali navýšiť plat, aby im to pokrylo vyššie výdavky v tomto roku, tak šestnástim percentám respondentov by stačilo navýšenie o 6 až 10 percent.

Štvrtina by potrebovala zvýšenie platu o 11 až 20 percent. Je tu však aj päť percent takých, ktorí by si predstavovali nárast mzdy o viac ako polovicu.

Ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský radí, aby sa ľudia snažili udržať si predpokladané mesačné príjmy a výdavky minimálne v rovnováhe. Nezriedka totiž ešte dokážu prekvapiť neočakávané výdavky.

Vytváranie úspor

Preto je dobré si z každej výplaty odkladať podľa neho vopred stanovenú čiastku, napríklad 5 percent, do fondu na horšie časy. Keď sa potom niekomu pokazí chladnička či práčka a bude akútne potrebovať novú, siahne po odložených peniazoch a uhradí z nich prinajmenšom aspoň časť z jej nadobúdacej ceny.

„Ak s peniazmi už teraz nevychádzate a myslíte si, že nič odkladať nemôžete, skúste si znovu prejsť detailne všetky položky, za ktoré míňate peniaze,“ uvádza Zborovský.

Vždy sa dá podľa neho nájsť ešte nejaká rezerva, kde sa dá ešte niečo ušetriť. „Pri nákupoch starostlivo zvažujte, či daný tovar naozaj potrebujete a či jeho kúpou neohrozíte splnenie svojich finančných cieľov,“ uzatvára ombudsman.

Reprezentatívny prieskum od 26. 10 do 2. 11. 2023 uskutočnila agentúra Stem/Mark pre Home Credit Slovakia.