Minimálna mzda by mohla o tri roky dosiahnuť 1 000 eur, Tomášovo ministerstvo pripravuje zmeny

Vďaka chystaným zmenám sa minimálna mzda ku koncu volebného obdobia môže šplhať k úrovni 1 000 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR totiž začalo intenzívne pracovať na legislatíve, ktorá upraví mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy.

Navrhovaný automat

Zmena by mala nastať v tom, že sa minimálna mzda automaticky stanoví ako 60 % priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.

„Od tohto roka je výška minimálnej mzdy na úrovni 750 eur, ak by však platil nami navrhovaný automat, dosiahla by úroveň až 783 eur. Ak parlament schváli návrh zákona v tomto roku, podľa nových pravidiel, vrátane vyjednávaní, sa začne postupovať už v tom budúcom. V takomto prípade by podľa odhadov minimálna mzda v roku 2026 dosiahla úroveň 920 eur a v roku 2027, teda ku koncu volebného obdobia až 970 eur, čiže by sa už šplhala k hranici 1 000 eur,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Rásť budú aj príplatky

Na minimálnu mzdu sú naviazané aj príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov, čo znamená, že spolu s minimálnou mzdou budú rásť aj tieto príplatky. Súčasťou pripravovaných zmien bude podľa ministra Erika Tomáša aj rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, čo by malo prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov.

„Spomínané rozširovanie kolektívnych zmlúv, ale aj ďalšie zmeny musíme do legislatívy zapracovať aj kvôli európskej smernici, a to už na jeseň tohto roka. Samozrejme, na všetkých úpravách a zmenách budeme vzájomne spolupracovať, ako s odbormi, tak aj zamestnávateľmi,“ konštatoval Tomáš.