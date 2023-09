Kto je v hre a čo je v stávke v závode o schválenie Bitcoin ETF

Trh s kryptomenami je plný očakávaní, pretože veľké finančné inštitúcie ako BlackRock, Fidelity a VanEck súťažia o to, kto prvý získa schválenie pre fond bitcoinových spotových burzových obchodov (ETF) v Spojených štátoch.

Tento vývoj predstavuje významný míľnik pre odvetvie kryptomien, keďže americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) predtým uprednostňovala ETF založené na futures.

Hlavní konkurenti tejto “hry”

Medzi najväčších a najznámejších konkurentov patrí napríklad vyššie spomínaný BlackRock, ktorého zaraďujeme medzi najväčšieho svetového správcu aktív s aktívami v správe viac ako osem biliónov dolárov a ktorý 15. júna predložil svoju žiadosť o Bitcoin spot ETF.

Aplikácia, ktorá zahŕňa Coinbase ako krypto depozitára a poskytovateľa údajov o spotovom trhu, si získala značnú pozornosť. SEC formálne prijala žiadosť BlackRock, čo znamená potenciálny posun zo strany regulačného orgánu.

Ďalším konkurentom je WisdomTree, ktorý požiadal pôvodne o bitcoinové spotové ETF v decembri 2021, ale v roku 2022 čelil zamietnutiu SEC s odvolaním sa na obavy o ochranu investorov. Avšak vo svetle vstupu BlackRock WisdomTree podal svoju žiadosť 19. júla, dúfajúc v iný výsledok.

Aj napriek predchádzajúcemu zamietnutiu zo strany SEC, konkurenčná správcovská spoločnosť Valkyrie Investments opätovne podala svoju žiadosť o bitcoinový ETF na mieste 21.júna. Navrhovaný ETF by sa opieral o referenčnú cenu pre bitcoiny Chicago Mercantile Exchange a obchodoval by na NYSE Arca, pričom Xapo by slúžil ako krypto správca.

Známa ARK Invest podala žiadosť ešte v júni 2021 v spolupráci so švajčiarskym poskytovateľom ETF. Ak bude schválený, spustí sa na Chicago Board Options Exchange pod symbolom ARKB.

Ďalším konkurentom je napríklad Fidelity Investments, ktorá do tohto boja vstúpila v roku 2021 s aplikáciou Bitcoin ETF a 19. júla 2023 sa opätovne prihlásila do svojho Wise Origin Bitcoin Trust. Trust by považoval Fidelity Service Company za správcu a Fidelity Digital Assets za správcu BTC.

Predstavíme si aj jedného z oneskorencov v pretekoch ETF, konkrétne GlobalX, ktorý prvýkrát požiadal o spotový bitcoinový ETF v roku 2021 a svoju žiadosť znovu podal v auguste 2023. Za svojho partnera na zdieľanie dohľadu označili Coinbase.

Obnovený optimizmus a váhanie SEC

Nedávne právne víťazstvá, vrátane triumfu Grayscale proti preskúmaniu jej spotového návrhu Bitcoin ETF zo strany SEC, podnietili optimizmus medzi analytikami ETF v Bloombergu. Zvýšili očakávané šance na schválenie spotového Bitcoin ETF zo 65 % na 75 %. SEC však odložila svoje rozhodnutie o všetkých žiadateľoch, čo viedlo k špekuláciám, že konečné rozhodnutie nemusí byť dosiahnuté skôr ako začiatkom roku 2024.

Historické odmietnutie spotových bitcoinových ETF zo strany SEC možno pripísať niekoľkým faktorom. Komisia vyjadrila obavy týkajúce sa veľkosti a vyspelosti trhu s bitcoinmi, pričom spochybnila jeho schopnosť uspokojiť dopyt na trhu s ETF. Okrem toho sa ako potenciálne riziko podvodu a manipulácie s trhom uvádzala volatilita cien a nedostatočný dohľad nad obchodovaním.

Spotové ETF vs. Futures ETF

Jeden zásadný rozdiel medzi spotovými a futures ETF spočíva v ich podkladových aktívach. Futures ETF zakladajú skôr na futures ako na samotných digitálnych aktívach. Termínované trhy podliehajú prísnej regulácii, čo uľahčuje SEC zvážiť schválenie takýchto ETF.

Spotové ETF si na druhej strane vyžadujú “dohodu o zdieľaní dohľadu” s veľkým a regulovaným trhom súvisiacim s bitcoinmi, čo je v tomto prípade nevyhnutnosťou pre komplexné vyšetrovanie v prípade nezrovnalostí na trhu. Táto požiadavka je jadrom výhrad SEC týkajúcich sa spotových bitcoinových ETF.

Riešenie regulačných problémov

Odmietnutie spotových bitcoinových ETF tiež zakorenili v obavách o bezpečnosť a úschovu aktív. Na prekonanie týchto prekážok potrebujú Spojené štáty silnejšiu regulačnú a právnu infraštruktúru. Táto infraštruktúra by zabezpečila, že SEC a ďalšie relevantné strany budú spokojné s poskytovateľom ETF, ktorý s týmito aktívami narába bezpečne, bez potreby digitálnych peňaženiek aktív alebo kryptobúrz.

Aká je však budúcnosť bitcoinových ETF?

Zatiaľ čo neochota SEC schvaľovať spotové Bitcoin ETF pretrváva, nie každý súhlasí s ich predpokladmi o zraniteľnosti trhu. Kritici tvrdia, že futures ETF nemusia byť ideálnym riešením a že spotové ETF môžu ponúknuť presnejšie sledovanie. Zdôrazňujú potrebu regulačnej jasnosti a dohľadu na kryptotrhu.

Pri pohľade do budúcnosti sa odborníci z odvetvia domnievajú, že schválenie spotového Bitcoin ETF je otázkou “kedy”, nie “ak”. Významní hráči ako BlackRock a Fidelity výrazne investovali do tohto priestoru, čo signalizuje dlhodobú životaschopnosť kryptomenových ETF. Ak bude SEC svoje rozhodnutie naďalej odkladať, môže dôjsť k politickému tlaku na vývoj alternatívnych riešení na riešenie rastúceho dopytu po možnostiach investovania do kryptomien.

Ether Futures ETF získavajú trakciu

Zatiaľ čo zameranie zostáva na bitcoinové ETF, SEC sa zdá byť viac naklonený podpore ETF založených na futures pre Ethereum (Ether). Analytici predpovedajú viac ako 90% šancu na schválenie ETF odvodených z futures Ether, pričom na schválenie čaká množstvo inštitúcií. Tento posun sa považuje za spôsob, ako zmierniť volatilitu na trhu a potenciálne pripraviť cestu pre širšiu akceptáciu kryptomien.

Preteky o schválenie bitcoinového spotového ETF v Spojených štátoch spojili veľké finančné inštitúcie a znovu podnietili nádej v odvetví kryptomien. Zatiaľ čo historické výhrady SEC pretrvávajú, nedávny vývoj a vstup inštitucionálnych gigantov ako BlackRock naznačujú meniace sa prostredie.

Keďže boj o schválenie pokračuje, komunita kryptomien netrpezlivo očakáva rozhodnutie SEC a očakáva potenciálnu transformáciu trhu prostredníctvom zavedenia Bitcoin ETF. Či už ide o spotové alebo futures, schválenie takýchto ETF by mohlo znamenať významný krok k legitimizácii kryptomien ako hlavnej triedy aktív v očiach regulátorov aj investorov.

