Kto ekonomicky zažiaril v roku 2025? Južná Európa oslnila, Slovensko patrí k najhorším

Najlepšie výsledky v roku 2025 dosiahlo Portugalsko, ktoré si vyslúžilo titul „ekonomika roka“.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Money makes the world go round
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ostatný svet

Globálna recesia sa v roku 2025 nenaplnila. Napriek obavám po vypuknutí americkej obchodnej vojny svetová ekonomika rástla približne o 3 % a nezamestnanosť zostala nízka takmer všade. Za týmto priemerom sa však skrývajú obrovské rozdiely.

The Economist už piaty rok hodnotil, ktoré krajiny dosiahli najlepšie výsledky – a ktoré naopak zaostali. Rebríček vznikol na základe piatich ukazovateľov – inflácie, šírky inflácie, rastu HDP, vývoja zamestnanosti a výkonnosti akciových trhov v 36 vyspelých ekonomikách.

Najlepšie výsledky v roku 2025 dosiahlo Portugalsko, ktoré si vyslúžilo titul „ekonomika roka“. Kombinácia silného rastu HDP, nízkej inflácie a výrazného rastu akciového trhu ho vyniesla na vrchol. Krajine tiež pomohol boom v oblasti cestovného ruchu aj prílev bohatých zahraničných rezidentov.

Podobne dobre sa darilo aj ďalším juhoeurópskym ekonomikám – Grécku, Španielsku a Írsku. Medzi najpríjemnejšie prekvapenia patrí aj Izrael, ktorý zaznamenal mimoriadne silné zotavenie po chaose v roku 2023 a zaznamenal najlepší akciový trh spomedzi všetkých sledovaných krajín.

V čom zaostáva Slovensko?



