Kresťanskí demokrati varujú pred plošnou amnestiou pre daňových podvodníkov, od ministra vnútra žiadajú vysvetlenie - VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) reaguje na zistenia Generálnej prokuratúry SR, ktoré podľa opozície potvrdzujú vážne dôsledky novely Trestného zákona prijatej vládou Roberta Fica.
Analýza prokurátorov poukazuje na to, že zmeny v trestnej legislatíve viedli k zastaveniu vyšetrovania viac ako 2 300 prípadov daňovej kriminality a k tomu, že takmer 700 obvinených sa vyhlo trestnému postihu. KDH v tejto súvislosti oznámilo, že iniciuje zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre financie a rozpočet a zároveň aj výboru pre obranu a bezpečnosť.
Zmeny v zákone
Podľa hnutia zmeny v zákone vytvorili stav, ktorý sa blíži k plošnej amnestii pre daňových podvodníkov. „Dnes čierne na bielom vidíme, pre koho bola táto novela napísaná. Kým vláda žmýka ľudí cez vyššiu DPH a transakčnú daň, daňovým podvodníkom poslala darček v podobe beztrestnosti,“ uviedol predseda poslaneckého klubu KDH a člen finančného výboru Igor Janckulík.
Pripomenul, že štát len v minulom roku vybral na DPH o približne 700 miliónov eur menej, než pôvodne plánoval. Podľa neho je neprijateľné, aby sa občania skladali na výpadky spôsobené legislatívnymi zásahmi vlády. Na rokovaní finančného výboru chce žiadať vysvetlenie, ako plánuje ministerstvo financií tento výpadok riešiť bez ďalšieho zaťaženia obyvateľov.
Hnutie zároveň upozorňuje, že problém má aj bezpečnostný rozmer. Rozpad špecializovaných policajných útvarov, zrušenie Národnej kriminálnej agentúry a odchod skúsených vyšetrovateľov podľa KDH výrazne oslabili schopnosť štátu riešiť zložité daňové kauzy. Tie sa dnes často dostávajú k policajtom bez dostatočných skúseností a odborného zázemia, čo znižuje šancu na ich úspešné dotiahnutie.
Útočisko pre DPH podvodníkov
Na riziká upozorňuje aj poslankyňa a členka výboru pre obranu a bezpečnosť Andrea Turčanová. Pripomenula varovania zo strany európskych inštitúcií.
„Európska prokurátorka Laura Kövesi nás varovala, že Slovensko sa stáva útočiskom pre DPH podvodníkov. Analýza prokurátorov teraz potvrdila, že vyše 1 100 prípadov skončilo v koši ešte pred začatím trestného stíhania a ďalších takmer 1 200 bolo zastavených počas vyšetrovania,“ uviedla Turčanová.
Podľa nej nejde o náhodu, ale o dôsledok rozkladu spravodlivosti a demontáže špecializovaných tímov. KDH preto trvá na zvolaní brannobezpečnostného výboru, kde chce od ministra vnútra žiadať vysvetlenie, prečo polícia rezignovala na dôsledné stíhanie daňových podvodníkov.
Hnutie Slovensko upozornilo, že štát prišiel o 1,8 miliardy eur. Slovensko sa podľa hnutia pre zmeny Trestného zákona stalo rajom pre daňových podvodníkov. „Ľudia, ktorí okrádali štát o milióny a desiatky miliónov eur, sú dnes podľa tejto vlády čistí občania. Toto je výsledok vlády Roberta Fica,“ zdôraznil poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab.
„Komu tieto peniaze slúžia?“
Hnutie súčasne poukázalo aj na historicky najhorší výber daní. „Len za rok 2025 Slovensko prišlo na daňových únikoch a podvodoch o približne 1,8 miliardy eur. Za vlád Igora Matoviča a počas najťažších kríz bol výber daní lepší, pretože polícia a vyšetrovatelia mali rozviazané ruky. Fico po návrate k moci zrušil Úrad špeciálnej prokuratúry, rozbil Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) a znížil trestné sadzby. Výsledok? Zlodeji sa smejú a štát krváca,“ doplnil Jakab.
Predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš upozornil, že 1,8 miliardy eur mohlo ísť do nemocníc, škôl, tunelov či mostov. „Namiesto toho ich vláda Roberta Fica odovzdala daňovým podvodníkom. Otázka znie: kto ich kryje a komu tieto peniaze slúžia?“ spýtal sa Šipoš.
Podľa Šipoša je vhodné sa pýtať na politickú zodpovednosť a možné priame zásahy do vyšetrovní. Pripomenul, že generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň skonštatoval, že Slovensko je v katastrofálnom stave, ak ide o boj proti korupcii.
„Treba sa pýtať, či sa nevyšetruje na priamy pokyn ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a či vláda vedome nezabezpečila beztrestnosť pre vyvolených,“ povedal poslanec. Súčasne poukázal aj na okázalý životný štýl vládnych predstaviteľov. Občania podľa neho majú právo vedieť, odkiaľ nabrali na taký luxusný život.
„Zvolali sme mimoriadny finančný výbor, na ktorý neprišiel ani minister financií, ani šéf finančnej správy, dokonca ani koaliční poslanci. V čase konania výboru oslavovali o pár metrov ďalej nejaké narodeniny,“ povedal Jakab. Zároveň avizoval, že hnutie bude zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu. „V krajine, kde sa bezbreho kradne a korumpuje, sa žiť nedá. A my s tým budeme bojovať každý jeden deň,“ uzavrel Jakab.