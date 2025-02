Košík je čoraz prázdnejší a cena vyššia, sťažujú sa na Zemplíne. Ako sa dá počas zdražovania ušetriť?

Život na Slovensku sa v poslednom období stáva finančne náročnejším. Vnímajú to tak nielen domácnosti, ale aj analytici. Konsolidácia si totiž vypýta svoju daň. Napriek tomu existujú spôsoby, ako efektívne šetriť a zmierniť tak dopad zvyšujúcich sa nákladov na rodinný rozpočet, informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Viacerí obyvatelia na hornom Zemplíne sa televízii sťažovali, že nemajú ľahký život a tiež cítia obavy z budúcnosti. „Podľa môjho názoru sa nežije ľahšie. Košík je čoraz prázdnejší a tá cena je vyššia. Týždenne sto eur a pomaly za nič,“ povedala jedna z obyvateliek.

Rástli nehnuteľnosti, pohonné hmoty aj káva

Najviac to pociťujú pri bývaní, nakoľko ceny nehnuteľností rastú. V prípade dvojizbového apartmánu je to napríklad takto. „Je to zdraženie o takmer 4800 eur, čo pri hypotéke na 80% za 30 rokov je ročné zvýšenie splátky o takmer 207 eur. Naďalej budú ceny nehnuteľností na Slovensku rásť,“ upozorňuje riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Filip Kužma.

Zvyšujú sa tiež ceny pohonných hmôt a zdražovanie sa nevyhlo ani kaviarňam či reštauráciám. „Espresso z 1,90 eur na 2,10. Cappuccino z 2,70 na 3,10,“ povedal Kužma. Pre viacerých bude tiež malým zázrakom, keď sa im podarí ušetriť na dovolenku.

Obálková metóda

Napriek rastúcim nákladom sa dá ušetriť. Jednou z metód je odkladanie a značenie si bločkov, vďaka čomu zistíte, kde zbytočne utrácate financie.

Ak ste stále fanúšikom hotovosti, pomôcť vám môže aj obálková metóda. Celú výplatu si rozdeľte do viacerých obálok a každú z nich nejako nazvite: napríklad škola, strava, bývanie či benzín. Na konci mesiaca budete vidieť, koľko vám v každej ostalo alebo v ktorej vám koľko chýba a treba doložiť. To, čo vám zostane, to ste ušetrili. Táto metóda je vhodná pre deti, aby sa naučili narábať s financiami.

Nakupujte s chladnou hlavou

Ďalší spôsob, ako môžete ušetriť, je nakupovanie s chladnou hlavou. Najprv si premyslite, či to naozaj potrebujete. Ak áno, tak si pozrite niekde inde, či to nestojí menej peňazí.

„Keď sa vám niečo páči v obchode, tak povedzte si, že dobre, ale dajte si na to 10 minút. Vyjdite von, premyslite si to. Môžete si pohľadať napríklad na internete, či niekde nie je niečo lacnejšie a toto vám možno zachráni peniaze,“ radí finančný analytik Pavol Škriniar. Pomôcť tiež môže, ak ste si stanovili cieľ šetrenia a približne viete, kedy ho chcete dosiahnuť.