Koľko musíte v rámci zdaňovania kryptomien odviesť štátu?

Kryptomena je digitálna mena tvorená elektronicky. Existuje niekoľko stotisíc rôznych kryptomien a pribúdajú ďalšie.

Bitcoin bol prvou a je stále najznámejšou kryptomenou, ktorá bola predstavená v roku 2009. Odvtedy sa však objavilo mnoho ďalších kryptomien, vrátane Ethereum, Ripple, Litecoin a mnohých ďalších. Každá kryptomena má svoje vlastné vlastnosti, technologické riešenia a ciele.

Je však dôležité mať na pamäti, že kryptomeny sú relatívne novým fenoménom a ich hodnota a použiteľnosť môžu byť veľmi volatilné. Pred účasťou v kryptomenovom priestore by ste mali dôkladne skúmať a porozumieť rizikám a možnostiam.

Pri predaji treba zdaniť

No ak už ste zainvestovali do kryptomien a mali ste zisk z predaja, musíte ho zdaniť. Zdaniť kryptomenu nemusíte, ak ju držíte na svojom účte bez pohybu. A to aj vtedy, ak hodnota kryptomeny rastie.

Spôsob zdaňovania sa podľa Ivety Hudákovej z Finančného kompasu doposiaľ určoval podľa toho, či s kryptomenami obchoduje fyzická alebo právnická osoba. Z príjmu za kryptomeny musela fyzická osoba zaplatiť zdravotné odvody 14 % a k tomu daň z príjmu 19 alebo 25 %. Právnická osoba platila daň vo výške 15 alebo 21 %.

Nové pravidlá

Do platnosti od 1. januára 2024 prichádza legislatíva, ktorá hovorí o znížení daňovo-odvodovej záťaže v súvislosti s predajom virtuálnych mien. Daňové zaťaženie fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa bude riadiť časovým testom.

Čiže ak virtuálnu menu predáte po roku od jej nadobudnutia, príjem z tejto transakcie bude zdaňovaný zníženou sadzbou dane vo výške 7 %.

Ak predáte virtuálnu menu skôr než po jednom roku od jej nadobudnutia, príjmy z tejto transakcie budú zahrnuté do základu dane spolu s ostatnými príjmami a zdaňované podľa bežných pravidiel.

Podľa nových pravidiel sa nebude zdaňovať výmena kryptomeny za kryptomenu. Poteší to podľa Hudákovej najmä tých, ktorí si potrebujú zameniť kryptomenové páry medzi sebou. Doteraz by aj z takejto transakcie museli platiť daň.

Vysoký výnos je lákavý

Jeden z dôvodov, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú pre investíciu do kryptomeny, je potenciál vysokého výnosu. Cena kryptomien v krátkom čase prudko stúpa, čo môže viesť k značným ziskom pre investorov.

Avšak je potrebné povedať, že ide o rizikovú investíciu. Ceny kryptomien môžu dramaticky kolísať v krátkom čase. Hoci niektoré kryptomeny zažili impozantný rast, tiež môžu čeliť prudkým poklesom. Mnoho ľudí investuje do kryptomien bez dostatočného porozumenia ich fungovania, technológie a trhu. To môže viesť k neprimeraným rozhodnutiam a stratám.

Rozhodnutie, do ktorej kryptomeny investovať, je veľmi dôležité. Pred tým, ako sa rozhodnete investovať do kryptomien, urobte si prieskum. Nevýhodou je, že sú náchylné na podvody a hackerské útoky. Ak stratíte heslo alebo súkromný kľúč, znamená to pre klienta stratu finančných prostriedkov.

Investovať do kryptomien by ste mali len sumu, ktorú ste pripravení stratiť. A mali by ste zvážiť rozloženie svojho portfólia aj do iných aktív.