Keď ide o deti, Slováci nešetria. V investovaní pre svojich potomkov prekonali aj našich bohatších susedov

Nižší príjem Slovákov v porovnaní s Čechmi sa prejavuje na sumách, ktoré dokážu investovať sami pre seba, no v prípade detí to neplatí. Slovenskí rodičia, najmä matky, investujú do budúcnosti svojich detí viac než ich českí susedia.

Slovenské matky šetria deťom výrazne viac

Podľa analytika Portu Mareka Malinu slovenské matky dokázali svojim deťom ušetriť o 75 % viac než Češky, pričom priemerný zostatok na detskom účte založenom matkou zo Slovenska je 1 839 eur, zatiaľ čo v prípade Češiek je to 1 050 eur.

Rodičov, ktorí investujú svojim deťom peniaze, rýchlo pribúda, najmä na Slovensku. Medziročne ich počet v prípade online investičnej platformy Portu stúpol o 139 %, kým v Česku o 88 %. Celkovo svojim deťom investuje 5,6 % klientov Portu, vlani to bolo 5 %.

„Ide o klientov, ktorí majú k svojmu kontu zriadený aj detský účet. Pri pohľade na ne sa potvrdzuje, že slovenskí rodičia sú k svojim deťom štedrejší než českí, a to napriek tomu, že v priemere zarábajú menej. Dvojnásobne to platí pre ženy,“ upozorňuje Marek Malina.

Rozdiely medzi pohlaviami sú v Česku výraznejšie

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sa prejavujú aj v týchto štatistikách, aj keď na Slovensku nie sú z pohľadu odkladanej sumy pre deti výrazné. Na Slovensku dokázali muži svojim deťom odložiť iba o 2 % viac než ženy, v Česku je rozdiel 32 %. Ochota a možnosti investovať však vždy narážajú na finančné možnosti rodičov. Napríklad, jednému dieťaťu v Portu investuje 58,5 % rodičov – investorov, dvom 36,2 %, trom a viacerým iba 5,3 %.

„Aj pri viacpočetných rodinách je však lepšie odkladať každému dieťaťu, i keď menšie sumy. Aj 20 eur mesačne investovaných počas 18 rokov života dieťaťa môže znamenať pri dosiahnutí jeho plnoletosti úspory vo výške viac ako 8 600 eur pri neutrálnom scenári. Pri optimistickom to môže byť aj dvojnásobne viac. Preto to netreba vzdávať s tým, že malé sumy sa i tak odkladať neoplatí,“ dodáva Marek Malina.