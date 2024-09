K hypotéke môžete dostať bonifikáciu. Ako využiť štátny príspevok?

Od začiatku roka 2024 zaviedol štát príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý zmierňuje finančné zaťaženie nízkopríjmových domácností spôsobené nárastom úrokových sadzieb. Ako výsledok rastúcich úrokových sadzieb sa tento príspevok stal podľa Finančného kompasu nevyhnutnou súčasťou sociálnej podpory.

Podľa nových pravidiel, ktoré nadobudli účinnosť 1. júna 2024, môžu o príspevok požiadať aj tí, ktorí majú refinančný úver na splatenie pôvodného úveru na bývanie. Podmienkou je, že pôvodný úver musel byť aspoň čiastočne použitý na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a poskytnutý pred 1. januárom 2024. Nárok na štátnu pomoc majú aj tí, ktorých aktuálna úverová zmluva uvádza účel refinancovania, pokiaľ je možné preukázať, že pôvodný úver bol na účely bývania.

Zmeny pravidiel tiež rozšírili dôvody zvýšenia úrokovej sadzby a splátky úveru. Okrem refixácie úrokovej sadzby sa zvýšenie mohlo vyskytnúť aj refinancovaním úveru do inej banky v období od 1. januára 2023 do 31. mája 2024. O príspevok si mohli žiadatelia spätne požiadať od 1. júna 2024, pričom žiadosti museli byť podané do 31. júla 2024.

Ako žiadať o bonifikáciu?

Žiadosť o príspevok podáva oprávnená osoba na tlačive určenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, poštou alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk. Obsahovať musí meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo oprávnenej osoby aj spoludlžníka, adresu pobytu, čestné vyhlásenie o splnení podmienok a číslo účtu v banke.

K žiadosti sú potrebné prílohy podľa typu zmluvy o úvere na bývanie, vrátane zmlúv uzatvorených pred 1. januárom 2024. Výška príspevku je 75 % z rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou a referenčnou splátkou, maximálne však 150 eur mesačne. Príspevok sa vypláca mesačne pozadu a poukazuje sa na účet uvedený v žiadosti.