Investorom sa otvoril fond Rohlik Growth SICAV

Minulý týžďeň bola zavŕšená road show, počas ktorej bol bankárom a investičným zástupcom predstavený nový investičný fond Rohlik Growth („Fond“). Bol založený spoločne investorom Tomášom Čuprom a skupinou J&T a je určený kvalifikovaným investorom s minimálnou výškou investície 1 milión Kč. Fond Rohlik Growth bude investovať do akcií skupiny Rohlík („Rohlik Group“), ktorú založil Tomáš Čupr, a bude cieliť na priemerný ročný výnos 15-20 % p. a. v horizonte až siedmich rokov. Fond začína predaj svojich investičných akcií kvalifikovaným investorom.

Investícia do rýchlo rastúcej technologickej spoločnosti, ktorá mení nákupné správanie spotrebiteľov v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, a Nemecku, vytvára jedinečnú príležitosť zhodnotiť úspory. To všetko po boku vizionára v oblasti e-commerce, investora a dlhoročného manažéra Tomáša Čupra.

Trhová hodnota Rohlik Group dosiahla podľa nezávislého ocenenia 1,92 miliardy eur. Na svojich piatich trhoch si vytvorila predpoklady na dominantné postavenie kombináciou pokročilých technológií, využívaných pre plne automatizované robotické sklady a unikátnym štandardom doručenia čerstvých potravín do 60 minút od prijatia online objednávky. Rohlik Group priťahuje zákazníkov kvalitou aj cenou viac ako 20 tisíc položiek, ktoré pochádzajú prevažne od miestnych farmárov a výrobcov na každom z piatich trhov.

Úspech spoločnosti, do ktorej fond Rohlik Growth investuje, potvrdzuje jej partnerstvo so svetovým gigantom Amazon. Na nemeckom trhu uzavrel Amazon partnerstvo s Rohlik Group, ktorá prevezme zabezpečenie ponuky a distribúcie čerstvých potravín dostupných na platforme Amazon, pričom Amazon v decembri minulého roka ukončil svoju vlastnú službu Amazon Fresh.

Skupina Rohlík v posledných dvoch rokoch investovala cez 130 miliónov eur do plne automatizovaných robotických skladov. Každú hodinu z nich odosiela až tisíc položiek. Ich vkladanie do nákupných košíkov a smerovanie kuriérskych vozidiel k spotrebiteľom riadi umelá inteligencia. V Európe je tak Rohlik Group jediným subjektom, ktorý dosahuje ziskovosť pri doručovaní v 15-minútových oknách v ten istý deň, keď prijme objednávku.

„Tržní postavení a tržby skupiny strmě rostou už v pěti zemích, několik let v řadě“, hovorí Antonín Pfleger, manažér Fondu Rohlik Growth. „Rohlík za deset let od založení vyrostl ze startupu ve stabilizovanou a vysoce výkonnou společnost. Je evropským technologickým lídrem a v partnerství s Amazonem chce předefinovat segment doručování čerstvých potravin a obecně celého segmentu e-commerce. Její rychlý, finančně disciplinovaný růst je tím, co slibuje naplnění výnosu, na který cílí náš Fond,“ dodáva Pfleger.

Foto: TCF Capital

Potenciál skupiny Rohlik, generovať nadštandardné zhodnotenie prostriedkov pre akcionárov Fondu Rohlik Growth, najlepšie dokumentuje 48% priemerná ročná miera nárastu jej tržieb za posledných päť rokov. V minulom roku skupina dosiahla tržby 830 miliónov eur, čo svedčí o zdraví a udržateľnosti obchodného modelu skupiny, do ktorej Fond investuje.

Hoci ocenenie externého valuátora, TPA Group, z decembra minulého roka udáva súčasnú trhovú hodnotu Rohlik Group na 1,92 miliardy eur, kvalifikovaní investori do fondu vstupujú pri trhovom ocenení 1,65 miliardy eur, ktoré vyplýva z valuácie pri poslednom vstupe inštitucionálnych investorov do Rohliku v júni 2024. „Nižší vstupní cena tak přináší okamžité, jednorázové zhodnocení investice do Fondu, a to o 16 %,“ uvádza k tomu Antonín Pfleger.

Fond bude držať až 12 % akcií Rohlik Group. Tomáš Čupr a investičná skupina J&T vložili do fondu zhodne po 4 % akcií Rohlik Group, ďalšie 4 % akcií v technologickej spoločnosti nakúpi Fond za prostriedky investované kvalifikovanými investormi. Vstupný poplatok pre fyzické osoby činí maximálne 3 %, poplatok za správu fondu bude za kvalifikovaných investorov hradiť Tomáš Čupr.

Opatrením, ktorým zakladatelia fondu chcú nanovo definovať investorskú skúsenosť, najmä českej verejnosti, je tzv. podporný program. Aktivoval by sa pri eventuálnom poklese hodnoty (trhovej valuácie) spoločnosti Rohlik Group. Ak by mala klesnúť, tak až do úrovne valuácie 1,45 miliardy eur by bola kvalifikovaným investorom dorovnávaná hodnota ich investície presunom investičných akcií, od Tomáša Čupra v ich prospech.

Predaj Fondu bude pokračovať až do 31. marca alebo vypredania investičných akcií triedy A (akcie pre kvalifikovaných investorov), čokoľvek z oboch faktov nastane skôr.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom TCF Capital