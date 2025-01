Rast investícií sa podľa odborníkov mierne spomalí, dobré zhodnotenie by však mohli priniesť nové segmenty

Po úspešnom investičnom roku 2024 predpokladajú odborníci mierne spomalenie rastu v roku 2025. Avšak rozvíjajúce sa segmenty, ako digitalizácia, udržateľnosť a bezpečnosť, by mohli priniesť dobré zhodnotenie investícií. Vyplýva to z analýz spoločnosti Across Private Investments.

Umelá inteligencia sa ukazuje ako hnací motor pre rozvoj dátových centier a robotiky. Trh dátových centier sa očakáva, že bude rásť tempom 14,5 %. „Dátová infraštruktúra a polovodiče sú kľúčové pre rozvoj technológií v digitálnom veku,“ uviedol analytik Across Private Investments Dominik Hapl.

Očakáva sa aj nárast globálneho trhu s robotikou na 99,4 miliardy dolárov do roku 2030. Zdravotníctvo sa stane efektívnejším vďaka pokrokom v rozvoji umelej inteligencii a inováciám, pričom globálny trh so zdravotnou starostlivosťou má do roku 2028 dosiahnuť hodnotu 14,6 bilióna dolárov. „Zdravotnícke firmy majú tendenciu byť menej citlivé na ekonomické cykly a otvárajú si nové možnosti rastu ziskov,“ uvádza Hapl.

Záujem investorov pritiahne podľa neho aj energetika a obranný priemysel. Medzinárodná energetická agentúra očakáva, že obnoviteľné zdroje budú do roku 2026 predstavovať 95 % svetového nárastu kapacity výroby elektriny. Globálne investície do obnoviteľnej energie by mali do roku 2030 prekročiť 1,5 bilióna dolárov ročne.

Súčasné geopolitické napätie podporuje výdavky na obranu, ktoré v roku 2023 presiahli 2,4 bilióna dolárov, pričom sektor zhodnotil o 27 %. Dôležitým aspektom investovania podľa Across Private Investments je diverzifikácia, aby sa znížilo riziko. „Odporúčame nevsadiť všetko len na jednu kartu, ale kombinovať rôzne odvetvia a typy aktív,“ uzatvára Hapl.