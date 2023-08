Inflácia vo Veľkej Británii klesla na 17-mesačné minimum, úrokové sadzby sa však asi opäť zvýšia

Inflácia vo Veľkej Británii v júli prudko klesla na 17-mesačné minimum. Stalo sa tak najmä vďaka nižším cenám energií, ukázali v stredu oficiálne údaje.

Najnižšia inflácia od februára 2022

Britský Národný štatistický úrad (ONS) uviedol, že medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien bola v júli na úrovni 6,8 %, čo je najnižšie od februára 2022, teda od mesiaca, keď Rusko napadlo Ukrajinu a spôsobilo prudký nárast cien energií. Pokles z júnovej úrovne 7,9 % bol v súlade s očakávaniami ekonómov.

Podľa štatistikov bol pokles spôsobený najmä nižšími cenami energií, keďže minuloročný prudký nárast z ročného porovnania vypadol. Zmiernila sa podľa nich aj inflácia cien potravín, ktorá sa po ruskej invázii na Ukrajinu tiež prudko zvýšila.

I keď je pokles celkovej miery inflácie vítanou správou pre ťažko skúšané domácnosti, je nepravdepodobné, že by narušil očakávania, podľa ktorých Bank of England budúci mesiac opäť zvýši úrokové sadzby, najmä vzhľadom na to, že mzdy rastú rekordne rýchlo. Stredajšie údaje tiež ukázali, že jadrová inflácia, očistená od volatilných položiek, ako sú energie a potraviny, zostáva vysoká.

Najvyššia miera inflácie v G7

Začiatkom tohto mesiaca britská centrálna banka, ktorej úlohou je dosiahnuť dvojpercentnú mieru inflácie, zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu na nové 15-ročné maximum 5,25 % a naznačila, že na vysokej úrovni zostane ešte nejaký čas.

Najvyššiu úroveň, 11,1 %, dosiahla inflácia v Spojenom kráľovstve v októbri minulého roka. Napriek júlovému poklesu je však stále najvyššia spomedzi skupiny krajín G7, zatiaľ čo v Spojených štátoch dosahuje 3,2 % a v 20 krajinách používajúcich menu euro 5,3 %.

„Inflácia za posledných šesť mesiacov rýchlo klesla, ale Spojené kráľovstvo má stále najvyššiu mieru inflácie v skupine G7 a Bank of England stojí pred náročnou úlohou ďalej krotiť cenové tlaky,“ vyjadril sa riaditeľ výskumu v think tanku Resolution Foundation James Smith.