Inflácia má podľa analytikov svoj vrchol už za sebou, dva faktory však budú jej pokles brzdiť

Inflácia má na Slovensku svoj vrchol už za sebou a vo zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Slabnúci domáci spotrebný dopyt

Predpokladá to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Zmierňovanie medziročnej inflácie bude podľa neho podporovať vysoká porovnávacia základňa z minulého roka, ale ruku k dielu pridá i slabnúci domáci spotrebný dopyt.

Naopak, zvoľňovanie inflácie by i naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, ale i aktuálne vyššie ceny ropy na svetových trhoch.

„V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok dosiahnuť 10,8 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 6 až 6,5 %. Budúci rok by sa potom mala hýbať na úrovni okolo 4 až 5 %,“ tvrdí analytik. Kľúčové pre rast cien v budúcom roku budú podľa neho opäť rozhodnutia o regulovaných cenách energií na bývanie.

„Predpokladáme pritom, že plné premietnutie trhových cien energií do cien plynu, tepla a elektriny pre slovenské domácnosti, nenastane ani v budúcom roku a štát rast cien týchto položiek bude opäť čiastočne tlmiť,“ dodal Koršňák.

Jadrové inflačné tlaky

Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš predpokladá, že jednocifernú infláciu v potravinách uvidíme v najbližších mesiacoch.

Vojna na Ukrajine podľa neho naďalej ovplyvňuje naše makroekonomické prostredie vrátane trajektórie inflácie, aj keď sa do popredia postupne dostali vnútorné inflačné tlaky.

Upozorňuje na to, že v ekonomike sú stále evidentné jadrové inflačné tlaky, ktoré poháňajú zvýšené náklady firiem, nízka miera nezamestnanosti a silný rast nominálnych miezd.

Napriek tomu, ako ukazujú údaje, dezinflačné trendy na Slovensku pokračujú. „Pre tento rok predpokladáme priemerný rast spotrebiteľských cien o 10,7 %,“ dodal Kočiš.

Pokles medziročnej inflácie

Medziročné spomalenie rastu cien tovarov a služieb na Slovensku pokračovalo aj v septembri. Aktuálne sa medziročná inflácia podľa Štatistického úradu SR dostala na 8,2 %, kým v auguste ešte dosahovala 8,9 %.

Inflácia klesá od marca tohto roka. Spomaľovanie tempa rastu cien sa v septembri naďalej prejavovalo aj v najvýznamnejších zložkách výdavkov domácností, potraviny boli aktuálne drahšie už len o 11,3 %, bývanie o 6,5 %.

Medzimesačne však ceny mierne poskočili, a to pod vplyvom zdražovania školských a zdravotníckych poplatkov, služieb telekomunikačných operátorov, ako aj pohonných látok.

Vyššie ceny nealko nápojov

Spomedzi dvanástich výdavkových skupín domácností až v ôsmich dynamika medziročného rastu cien klesla. Výnimkou boli len štyri odbory, v ktorých štatistici zaznamenali medzimesačné rasty, respektíve stagnáciu cien vybraných tovarov a služieb – v odboroch doprava, alkoholické nápoje a tabak, pošta a spoje a tiež zdravotníctvo.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú dlhodobo vyššie ceny potravín s nealko nápojmi. Dynamika rastu cien potravín sa spomaľuje už šiesty mesiac, v septembri boli medziročne drahšie o 11,3 %. Tempo medziročného rastu sa spomalilo vo všetkých deviatich zložkách potravín.

Viac ako 20-percentný medziročný rast cien zostal už iba pri cukre, džeme a cukrovinkách. Rast cien v porovnaní so septembrom 2022 v odbore bývanie a energie klesol na úroveň 6,5 %, čo je najnižšia hodnota rastu cien od konca roka 2021.