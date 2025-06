Indexové fondy dôchodkového sporenia sú podľa analýzy NBS najviac ohrozené trhovou volatilitou

Nedávny vývoj udalostí na svetových trhoch ukazuje, ako rýchlo sa môže zmeniť sentiment a ocenenie aktív. V slovenskom finančnom sektore sú podľa Národnej banky Slovenska najviac vystavené trhovej volatilite nebankové subjekty, ktorých bilancie tvoria najmä burzové nástroje oceňované v reálnej hodnote.

Citlivosť týchto sektorov na trhové riziko testovali stresovým scenárom, ktorý predpokladal plošný pokles cien akcií, rozšírenie kreditných spreadov a posilnenie eura.

Najvýraznejšiu odozvu na simulovaný stres vykazujú fondy s vysokým podielom akciových investícií. „Najväčší pokles čistej hodnoty aktív, v priemere o 20 %, by pri realizácii stresového scenára zaznamenali indexové fondy dôchodkového sporenia, keďže prakticky celý ich majetok pozostáva z akciových investícií,“ uvádza analýza národnej banky.

Nasledujú poistné unit-link produkty a akciové podielové fondy so stratou 13,5 %, pričom výsledky jednotlivých subjektov sa pohybujú okolo tejto hodnoty. Akciové a zmiešané dôchodkové fondy by typicky zaznamenali pokles hodnoty dôchodkovej jednotky tesne nad 10 %. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia by ako celok čelil zníženiu hodnoty aktív o 7 %.

Pre väčšinu poisťovní, okrem unit-linked aktív, a dlhopisových podielových fondov by potenciálne straty nepresiahli 5 % ich čistej hodnoty aktív. Najmenší vplyv stresového scenára sa ukázal v prípade dlhopisových fondov druhého piliera dôchodkového sporenia, ktoré sú voči trhovej volatilite najodolnejšie.