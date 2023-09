Hypotéky kedysi a dnes. Čo sa za tie roky zmenilo a aké má klient možnosti?

Inštitút pre stratégie a analýzy tvrdí, že žiadateľ musí v súčasnosti na získanie hypotéky vo výške 150-tisíc eur dosahovať čistý príjem približne 1 800 až 2 000 eur mesačne v závislosti od banky. Tento príjem však podľa inštitútu dosahuje iba necelých 9 % zamestnaných Slovákov.

Keď sa vrátime do histórie spred 25 rokov, kedy bol vôbec poskytnutý prvý hypotekárny úver, tak je to rok 1998. V podstate išlo o prelomový rok kedy sa hypotekárne bankovníctvo zaviedlo na slovenský trh.

„Môžem polemizovať o tom, či začiatky poskytovania hypoték boli a či neboli komplikované. Zákon o bankách striktne definoval podmienky poskytovania hypotekárnych úverov, získavania zdrojov bánk na ich financovanie hypoték, podmienky získania štátneho príspevku k úrokovej sadzbe a aké nehnuteľnosti banky akceptovali na zabezpečenie úveru,“ povedala riaditeľka pre oddelenie úverov a lízingov zo spoločnosti Centrum poistenia Jana Valkučáková.

Nastavenie interných systémov bánk a s tým spojená náročná administratíva si vyžadovala nemalé investície na IT štruktúru bánk.

Úroky boli vysoké

Ročné úrokové sadzby hypoték sa pohybovali vtedy na úrovni 13,5 %, dnes oscilujú pod piatimi percentami. Tohtoročné úrokové sadzby na hypotékach, priemer za druhý kvartál 2023 je 3,8 % p.a., kopírujú situáciu z roku 2013. Vtedy sa tiež okolo tejto úrovne sadzby pohybovali.

Priemerná výška hypotéky bola v začiatkoch na úrovni pod 30-tisíc eur, v súčasnosti je to zhruba 85-tisíc eur. Kým dnes vie záujemca o hypotéku vybaviť úver aj do 48 dní, v začiatkoch trval schvaľovací proces približne 30 dní.

Banky nemali prístup do úverových registrov a používali vlastné modely posúdenia schopnosti splácať požadovaný úver. V súčasnosti musia banky rovnako postupovať podľa opatrení NBS.

Maximálna výška úveru bola v začiatkoch 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, dnes je to 80 %. Maximálna splatnosť úveru bola do dosiahnutia 65 roku klienta, dnes do 70 veku klienta.

„To sú len niektoré údaje ak si porovnáme začiatky zrodu hypoték na Slovensku s rokom 2023. Čo sa v podstate nezmenilo, je fakt, že tento produkt patrí k najdôležitejším zdrojom financovania investícií súvisiacich s bývaním,“ hovorí Valkučáková.

Záujem o hypotéky klesá

Faktom podľa nej je, že po náraste úrokových sadzieb štatistiky jasne hovoria o rapídnom poklese poskytovania hypoték. To platí aj v prípade predaja novostavieb developerov, či starších bytov realitnými maklérmi. „Realitná bublina, na ktorú upozorňoval aj regulátor bankového trhu, praskla a predaj nehnuteľností rovnako zažíva pokles,“ skonštatovala Valkučáková.

Európska centrálna banka už desať razy za sebou zvýšila základnú úrokovú sadzbu, aktuálne na 4,5 %. Je to podľa odborníkov na financie priamym výsledkom neutíchajúceho trendu zvyšovania úrokových sadzieb a obmedzenej dostupnosti získania hypotéky, pretože sa predražilo aj financovanie bánk.

V porovnaní s krajinami EU nie sú slovenské hypotéky drahé. „Ak sa pozrieme na dostupné májové štatistiky Európskej centrálnej banky, tak priemerná sadzba nových hypoték je na úrovni 3,6 %. Vyššie úrokové sadzby sú v Maďarsku, zhruba 10 %, ale aj v Poľsku, približne 8 %,“ poznamenala Valkučáková.

Najčastejšia otázka klientov je, kedy budú sadzby na hypotékach klesať. „Mať tak vešteckú guľu, vedeli by sme odpovedať. No dá sa predpokladať, že ak základná úroková sadzba ECB koncom roka 2023 dosiahne maximum, na hypotekárnom trhu už nebudú sadzby pod hranicou 5 %,“ uviedla odborníčka.

Redukovanie výdavkov a šetrenie

Tým, ktorí budú čeliť navýšeným splátkam v období refixácie úrokovej sadzby a budú sa musieť uskromniť, radí odborníčka šetriť, starostlivo strážiť finančný rozpočet rodiny a redukovať výdavky. „Na túto situáciu je potrebné sa pripraviť a odporúčam poradiť sa s odborníkom, ktorý pomôže klientovi sa správne rozhodnúť,“ informuje Valkučáková.

Ak dnes máte napríklad hypotéku 100-tisíc eur, úrok 1,09 % a mesačnú splátku 325,79 eura, tak pri úrokovej sadzbe 4,5 % bude vaša splátka 506,69 eura. Je to nárast splátky o 180,9 eura, resp. o 55,52 %.

Čo sa týka nových klientov, tak tu je na mieste dobre zvážiť, či výber nehnuteľnosti príjem klienta aj v prípade nepredvídaných okolností bude dostatočný. Od 1. januára 2023 je legislatívne upravený maximálny úverový strop pre klientov, ktorí majú viac ako 40 rokov a zároveň presiahne splatnosť ich úveru 65. rok života.

Riešení situácie je viacero

Ako prvá možnosť v prípade problémov je požiadať aktuálnu banku o reštart hypotéky, kedy banka ponúkne novú úrokovú sadzbu. „Podľa aktuálnej ponuky banky si viete za daný poplatok nastaviť nové obdobie fixácie a novú úrokovú sadzbu,“ radí Valkučáková.

Pri reštarte hypotéky neprebieha schvaľovací proces a ide len o prepočet aktuálne splácanej hypotéky. Nové podmienky hypotéky vám platia od nasledujúcej splátky.

Ak nie je klient spokojný s ponukou aktuálnej banky alebo z iných dôvodov je potrebné zmeniť banku, je možné hypotéku refinancovať. Niektoré banky dokážu odložiť čerpanie o 6 až 12 mesiacov a celý proces refinancovania sa uskutoční o 6 až 12 mesiacov. „Takto si viete pri neustále sa zvyšujúcich úrokoch zabezpečiť dnešnú úrokovú sadzbu,“ uvádza Valkučáková.

Veľkou výhodou podľa nej je, že ak vám končí fixácia v spomínanom termíne do 6 až 12 mesiacov, nebudete platiť poplatok 1 % za predčasné splatenie hypotéky. V závislosti od toho, kedy vám končí fixácia, si viete v novej banke hypotéku navýšiť aj o pokutu 1 % alebo pokutu 1 % preplatí refinančná banka. Rovnako vám vie pri refinancovaní pomôcť predĺženie lehoty splácania, napríklad na 30 rokov a tak, čo najviac eliminovať zvýšenie mesačnej splátky.

„Ak platíte okrem hypotéky napríklad spotrebný úver alebo stavebný úver a vaša hodnota nehnuteľnosti je dostačujúca pre spojenie úverov, odporúčam využiť spojenie viacerých úverov do jednej hypotéky,“ radí Valkučáková. Veľmi dôležitý je podľa nej prepočet výhodnosti podľa aktuálnych splátok, úrokov, splatnosti a poplatkov.

Ďalšou možnosťou je predĺženie lehoty splácania a tak si znížiť mesačnú splátku. Je to možné vyriešiť v aktuálnej banke alebo pri refinancovaní hypotéky. Ak v budúcnosti úrokové sadzby poklesnú, dá sa mesačná úspora správne investovať a následne vyplatiť hypotéku v pôvodnom termíne, prípadne aj skôr.

Oplatí sa banko-poistenie?

Ak si platíte banko-poistenie, teda životné poistenie zahrnuté priamo v splátke hypotéky, tak sa môže pri zvýšení mesačnej splátky navýšiť aj platba za poistenie. Ak sa vám o 40 % zvýši mesačná splátka hypotéky, tak sa zvýši o 40 % aj platba za poistenie.

„Životné poistenie je v dnešnej dobe dôležité a odporúčam ho mať nastavené. Odporúčam vám ho uzatvoriť osobitne cez rizikové životné poistenie a hypotéku mať bez banko-poistenia. Pri osobitnom životnom poistení môžete mať poistenie lacnejšie, prípadne za tú istú cenu ho mať kvalitnejšie nastavené,“ radí Valkučáková.

Ak máte k dispozícií určitý obnos financií, mimo železnej rezervy, investovania na dôchodok a investovania pre deti, viete do hypotéky vložiť mimoriadnu splátku a tak eliminovať zvýšenie mesačnej splátky. Banka vám pošle 2-3 mesiace pred ukončením fixácie dokument, v ktorom vám oznámi nový úrok a novú mesačnú splátku. Podľa toho je možné orientačne vypočítať, ako sa prejaví zníženie mesačnej splátky po mimoriadnej splátke.

Ak dnes viete, že o necelé dva roky sa vám zvýši mesačná splátka napríklad o 120 eur, tak si túto sumu odkladajte bokom. Pri nabehnutí na novú vyššiu splátku viete urobiť ešte urobiť aj mimoriadnu splátku z dovtedy nasporených financií. Taktiež je dobré preveriť aktuálne zmluvy, ktoré platíme.