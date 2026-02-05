Hotovosť ako riziko, služby čelia začiatkom roka tvrdším kontrolám aj sankciám finančnej správy

Finančná správa pokračuje aj v úvode roka v intenzívnych kontrolách dodržiavania povinností pri evidencii tržieb a tentoraz sa výraznejšie zameriava na segmenty služieb, kde dlhodobo eviduje najviac porušení zákona. Pod drobnohľadom sú najmä kadernícke a kozmetické salóny, ale aj taxislužby a ďalšie prevádzky, v ktorých sa bežne pracuje s hotovosťou. Práve tieto oblasti patria podľa daňových úradníkov k najrizikovejším z pohľadu krátenia tržieb a daňových únikov.
Osobitnú pozornosť si opäť vyslúžil sektor taxislužieb. Už koncom roka 2025 uskutočnila finančná správa rozsiahlu kontrolnú akciu, pri ktorej z celkového počtu 664 vykonaných kontrol zistila porušenie zákona vo viac než 56 percentách prípadov. Výsledky potvrdili, že problém s neevidovaním tržieb nie je okrajový, ale systémový, a práve preto budú kontroly v tomto segmente pokračovať aj v roku 2026.
Zintenzívnený dohľad prichádza v čase, keď sa výrazne sprísnili pravidlá aj sankcie. Od 1. januára 2026 nadobudli účinnosť nové ustanovenia zákona o evidencii tržieb, ktoré sú súčasťou širšej digitalizácie finančnej správy a snahy o efektívnejší výber daní. Nová legislatíva rozširuje okruh podnikateľov s povinnosťou používať systém eKasa, ruší väčšinu doterajších výnimiek a zavádza povinnosť evidovať každú prijatú tržbu v reálnom čase, či už ide o hotovosť alebo iné platobné prostriedky nahrádzajúce hotovosť.
Cieľom zmien je podľa finančnej správy vytvorenie spravodlivejšieho podnikateľského prostredia a obmedzenie priestoru pre daňové úniky. Tomu zodpovedá aj výrazné sprísnenie sankcií. Za nezaevidovanie tržby hrozí po novom pokuta od 1 500 do 20-tisíc eur, pri opakovanom porušení sa sankcia môže vyšplhať až na 40-tisíc eur. V krajnom prípade môže nasledovať aj zákaz predaja alebo zrušenie živnostenského oprávnenia. Finančná správa tak získala do rúk nástroje, ktoré sú pre podnikateľov citeľne tvrdšie než v minulosti.
Dôležitú úlohu v boji proti kráteniu tržieb má zohrávať aj verejnosť. Daňové úrady vyzývajú spotrebiteľov, aby si pri každom nákupe alebo využití služby pýtali pokladničný doklad. Jeho nevydanie môže byť signálom, že tržba nebola zaevidovaná. „Každý vydaný doklad pomáha chrániť férové podnikanie a znižovať daňové úniky,“ upozorňuje finančná správa.