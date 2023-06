Horváthovo ministerstvo nesúhlasí s vypustením pravidiel, ktoré majú zabrániť vyhýbaniu sa daniam

Ministerstvo financií SR nesúhlasí s poslaneckým návrhom novely zákona o dani z príjmov, ktorým sa majú zo zákona vypustiť tzv. CFC pravidlá.

Daňové plánovanie FO

Tie zabraňujú presmerovaniu ziskov z materskej alebo kontrolujúcej spoločnosti do jej zahraničnej kontrolovanej korporácie v jurisdikcii s nízkymi alebo žiadnymi daňami.

Rezort financií upozorňuje na to, že týmto krokom sa oslabí boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu fyzických osôb vo forme odkláňania príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

V súvislosti so zavedením CFC pravidiel pre fyzické osoby finančná správa podľa rezortu financií už vynaložila finančné prostriedky na úpravu daňových priznaní a s tým súvisiacich informačných systémov.

Aplikačná prax

Návrh novely zákona, ktorý parlament začiatkom mája posunul do druhého čítania, do parlamentu predložili poslanci Marián Viskupič (SaS) a Peter Kremský (OĽaNO). Ako dôvod zrušenia týchto pravidiel uviedli to, že v aplikačnej praxi vznikali otázky o ich proporcionalite a účelnosti.

CFC pravidlá pre fyzické osoby nie sú upravené legislatívou Európskej únie. Príslušná eurosmernica uvádza, že sa uplatňuje na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb.

Slovensko má možnosť sa rozhodnúť, či tieto pravidlá zavedie, vrátane rozsahu týchto pravidiel a spôsobu aplikácie, alebo sa rozhodnúť tieto pravidlá vôbec nezaviesť.