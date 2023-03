Heger: Inflácia bude v najbližších troch rokoch klesať, energetická kríza je na zostupe

Inflácia bude v najbližších troch rokoch klesať, vyhlásil premiér SR Eduard Heger po piatkovom rokovaní v Bruseli s predstaviteľmi Európskej centrálnej banky a Euroskupiny. Podľa premiéra z rokovaní vyplynulo, že energetická kríza je na zostupe.

„Je to aj preto, že zásobníky sú výrazne naplnené a máme viaceré mechanizmy na to, aby sme najbližšiu zimu zvládli, hlavne čo sa týka nákupu plynu,“ uviedol s predpokladom, že inflácia bude klesať nielen na Slovensku, ale v celej EÚ a koncom roka 2025 by sa mohla dostať na úroveň okolo dvoch percent.

„Čo sa týka hospodárskych rastov, hovorili sme o tom, že prechádzame z krízového riadenia do systémových krokov, čo súvisí aj od nastavovania štruktúry našich rozpočtov,“ skonštatoval premiér.

Ako dodal, z hľadiska Euroskupiny boli prezentované zmeny na úpravu rozpočtových pravidiel. Na základe nich sa bude brať do úvahy primárne výška dlhu, pričom štrukturálny deficit by nemal prekročiť tri percentá.

„Nebude nevyhnutný tlak na to, aby sa deficit znižoval, bude to na rozhodnutí každej krajiny,“ doplnil s tým, že bude sa brať do úvahy strednodobý plán, v ktorom bude musieť byť zohľadnená dlhodobá udržateľnosť verejných financií a taktiež reformy.