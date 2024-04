Harmonizovaná inflácia by sa mohla na Slovensku znižovať, analytik priblížil zmeny cien

Marcová medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien klesla na Slovensku na 2,7 %. V porovnaní s februárom to predstavuje podľa údajov Štatistického úradu SR pokles o 1,1 percentuálneho bodu.

Medzimesačná harmonizovaná inflácia stúpla už len mierne, a to o 0,1 % vplyvom rastu cien bývania, vody a elektriny a odevov pre koncových spotrebiteľov. Na druhej strane, ich rast tlmili pokračujúce poklesy cien potravín, nealko a alkoholických nápojov a tabaku.

Vlani bola úroveň takmer 14 percent

Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie, ktorá porovnáva cenovú hladinu za posledných dvanásť mesiacov s predošlým rokom, klesla v marci na 8,1 %. Presne pred rokom bola jej úroveň 13,8 %.

„Táto miera je dôležitým ukazovateľom cenovej stability a jej výška sa posudzuje aj ako jedno zo štyroch maastrichtských kritérií pre zavedenie eura,“ vysvetľuje analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Cenové dno

Analytik očakáva, že na medziročnej úrovni by sa harmonizovaná inflácia na Slovensku mohla ešte mierne znižovať. No z pohľadu celoročného priemeru by práve súčasné úrovne 2,7 % mali byť podľa analytika cenovým dnom. Tým by medziročný priemer klesol o viac ako osem bodov.

„V rámci medzimesačných cenových zmien sa domnievame, že rast cien vody by mohol stále udržiavať indexy vyššie, čo rovnako platí pre nealko nápoje a tabak, ktoré budú vplyvom vládnych daňových opatrení postupne rásť,“ dodal Boháček.