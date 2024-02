Ghosting sa už netýka iba randenia, vyparujú sa aj zamestnanci

Zoznamovanie sa cez internet prinieslo na scénu romantických stretnutí nový fenomén, tzv. ghosting, kedy sa jeden z dvojice jednoducho bez slova vyparil. Zmizol ako duch. Podobne sa začínajú správať niektorí uchádzači o prácu alebo zamestnanci.

Spôsob správania, ktorý by sa dal označiť aj ako „ani obraz, ani zvuk“ je typický najmä pre mladých dospelých. Na dohodnuté romantické stretnutie alebo pracovný pohovor jednoducho neprídu a nedajú o tom vedieť, nemajú chuť čokoľvek vysvetľovať.

Preto nedvíhajú telefón, neodpovedajú na maily ani na správy. Nie je nič výnimočné, že si kontakt (potenciálneho partnera, zamestnávateľa alebo človeka z personálnej agentúry) jednoducho všade zablokujú. Vyparia sa ako duch (z ang. ghost). „Ghosting v procese hľadania nových zamestnancov predstavuje pre zamestnávateľov aj uchádzačov výzvu a zároveň ukazuje na nedostatky pri náborovom procese nových zamestnancov. Pre zamestnávateľov ide o frustrujúci jav, pretože investujú nemalé množstvo času a zdrojov do náboru, len aby neskôr zistili, že potenciálni zamestnanci prestávajú odpovedať na komunikáciu alebo dokonca úplne zmiznú z radaru,“ zhodnotil generálny riaditeľ Roman Kučera z personálnej agentúry MAXIN´S Group.

Dôvody vyparenia sa

Dôvod, prečo niektorí ľudia volia cestu ghostingu namiesto slušného odmietnutia, tkvie podľa odborníkov v nechuti alebo neochote akokoľvek vysvetľovať dôvody svojho rozhodnutia. „Výskyt ghostingu môže byť daný viacerými faktormi. Jedným z nich môže byť nejednoznačný alebo neefektívny priebeh výberového procesu. Pokiaľ uchádzač nedostane správne informácie o tom, čo môže od procesu očakávať, môže sa rozhodnúť odstúpiť bez vysvetlenia. Na druhej strane, zamestnávatelia, ktorí nedokážu dostatočne komunikovať či poskytovať adekvátny feedback, môžu tiež prispieť k nespokojnosti uchádzačov a následnému ghostingu. Ďalším faktorom je aj to, že uchádzači o zamestnanie majú v momentálnej situácii na trhu práce väčšie možnosti výberu, a tak sa môžu rozhodnúť pre inú ponuku bez potreby spätného kontaktu zamestnávateľovi, ktorého podmienky sa mu zdajú menej atraktívne,“ vysvetlil Kučera.

Personalista s najväčšou pravdepodobnosťou vyradí uchádzača, ktorý bez oznámenia neprišiel na dohodnutý pracovný pohovor, prípadne nenastúpil po úspešnom absolvovaní výberového konania do zamestnania, z databázy a pokiaľ má dobré vzťahy s inými agentúrami, zabezpečujúcimi uchádzačov o prácu alebo zamestnancov, dá im o nekorektnosti tejto osoby avízo.

Dobrý signál?

Niektorí odborníci na pracovný trh sa domnievajú, že sa dá na fenomén ghostingu pozerať aj optimistickou optikou. Môže to byť totiž signál, že na trhu je dostatok zaujímavých pracovných pozícií a uchádzači si môžu naozaj vyberať.

Samozrejme, pri nízkej miere nezamestnanosti, akú aktuálne zažívame, to možné je. Nikto by však nemal zabúdať na to, že keď dnes dostal lepšiu ponuku ako včera a prvému potenciálnemu zamestnávateľovi ani nedal vedieť, že nenastúpi, opäť môže prísť deň, keď bude prácu hľadať. Ak sa medzi tým chýr o jeho správaní rozšíri, bude to mať zložitejšie.

„Uchádzači majú momentálne dobrú východiskovú pozíciu pri hľadaní nového zamestnania, ale môže sa ľahko stať, že daný uchádzač prejaví opätovný záujem u zamestnávateľa, s ktorým v minulosti počas výberového procesu prestal komunikovať a môže preto automaticky u daného zamestnávateľa stratiť šancu na úspech,“ objasnil Roman Kučera.

Nekorektnosť z druhej strany

Pre úplnosť treba povedať, že nielen uchádzači sa niekedy správajú ako duchovia. Neprídu na dohodnutý pracovný pohovor, na stretnutie so zamestnávateľom alebo jednoducho prvý deň, keď majú nastúpiť do zamestnania a podpísať zmluvu, neprídu a viac sa neozvú.

Niekedy sa v sľúbený termín neozvú ani z personálnej agentúry, aby dali vedieť, ako uchádzač na pohovore dopadol. Dalo by sa to vysvetliť množstvom práce, ale nie ospravedlniť. Ak raz spoločnosť sľúbila, že sa ozve a dokonca udala časový rámec, mala by to dodržať.

Uchádzač má samozrejme možnosť skontaktovať sa s agentúrou a zistiť, ako sa veci majú, ale to je určite spojené s veľkou dávkou neistoty a premáhaním sa. Je ponižujúce zisťovať si informácie o svojej úspešnosti alebo neúspešnosti. Zvlášť, ak bolo sľúbené, že budú poskytnuté aktivitou druhej strany.

Ghosting by nemal patriť do romantických vzťahov ani na trh práce. Zbytočne znižuje význam a hodnotu človeka, a to aj toho, ktorý sa ghostingu dopúšťa.